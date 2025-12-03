leonoticias - Noticias de León y provincia

Los Bomberos, en una actuación en Bodegas Armando. LN

Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono

El edificio, deteriorado y convertido en un foco de insalubridad y riesgo con presencia de okupas, ratas, incendios, desprendimientos de cascotes e incluso restos de amianto, pondría fin así al malestar constante generado en sus alrededores

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:57

Después de años de abandono y visibles denuncias vecinales, las históricas Bodegas Armando, situadas en el Paseo de Salamanca de León, avanzan hacia una solución definitiva. El edificio, deteriorado y convertido en un foco de insalubridad y riesgo -con presencia de okupas, ratas, incendios, desprendimientos de cascotes e incluso restos de amianto- será objeto de venta forzosa tras un acuerdo alcanzado hoy entre vecinos y Ayuntamiento.

En la reunión, representantes vecinales y municipales evaluaron la situación actual y las vías legales posibles. El acuerdo establece que se activará el procedimiento de venta forzosa conforme a la normativa vigente, con el objetivo de recuperar el inmueble y de terminar con esta situación de abandono que genera tanto malestar en la zona afectada.

La celebración de los vecinos

Los vecinos celebran este paso por parte del Ayuntamiento como «un avance significativo para poner fin a décadas de abandono y recuperar un espacio emblemático para la ciudad de León», y notifican por este medio que «las pancartas colgadas en la fachada serán retiradas por el momento, en aras de buena fe y confianza en la reunión mantenida con el Ayuntamiento, si bien no descartan el volver a tomar nuevas medidas más reivindicativas en caso de que administración no cumpla con su palabra».

El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a «seguir de cerca todo el proceso y garantizar que las medidas se ejecuten de manera efectiva, y rápida, priorizando la seguridad y el bienestar de los vecinos y viandantes».

