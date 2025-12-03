leonoticias - Noticias de León y provincia

La parte inferior del tronco del árbol cortado junto a la entrada del Auditorio del Conservatorio de Música en León.
La parte inferior del tronco del árbol cortado junto a la entrada del Auditorio del Conservatorio de Música en León. A.P.C.

Se tala por completo un gran árbol en un parque de León

Los trabajos han hecho que parte de una céntrica plaza haya sido cortada para los viandantes que han observado como el ejemplar, de varias decenas de metros de altura y gran envergadura, haya sido retirado por completo

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:38

Uno de los árboles más grandes del paseo que conecta la calle de Santa Nonia con la avenida de la Independencia en León ha sido talado durante esta semana. El lunes 1 de diciembre, a primera hora de la mañana, se recibía un aviso sobre una rama que podría entrañar peligro para los numerosos peatones que transitan por esta zona verde cercana a instalaciones concurridas como la Biblioteca Municipal y, sobre todo, Correos, el Conservatorio y, en estas fechas, las atracciones infantiles.

Bomberos y Policía Local de León acuden al aviso el pasado lunes 1 de diciembre. I.C.

Tras esta alerta se ha observado que el estado del árbol, de varias decenas de metros de altura y envergadura, requería su eliminación por completo. Desde marzo se llevan a cabo operaciones de poda y talado tras detectar que más de 2.000 ejemplares podrían representar un «riesgo» en su estructura. Actuaciones planificadas a las que se suman las de urgencia, como es el caso.

El tronco del árbol ya retirado y dos imágenes del mismo el pasado verano. A.P.C. - Google Street View
Imagen principal - El tronco del árbol ya retirado y dos imágenes del mismo el pasado verano.
Imagen secundaria 1 - El tronco del árbol ya retirado y dos imágenes del mismo el pasado verano.
Imagen secundaria 2 - El tronco del árbol ya retirado y dos imágenes del mismo el pasado verano.

Dadas las grandes dimensiones del árbol ha sido necesaria la participación de varios trabajadores especializados para, primero, ir eliminando volumen con el corte de todas las ramas y finalizar en la mañana del miércoles 3 de diciembre con la retirada del tronco, momento en el que los técnicos han confirmado que era necesaria su retirada.

La grúa tirando del tronco; un operario cortando la base del árbol; y el tronco y todas las ramas cortadas. A.P.C.
Imagen principal - La grúa tirando del tronco; un operario cortando la base del árbol; y el tronco y todas las ramas cortadas.
Imagen secundaria 1 - La grúa tirando del tronco; un operario cortando la base del árbol; y el tronco y todas las ramas cortadas.
Imagen secundaria 2 - La grúa tirando del tronco; un operario cortando la base del árbol; y el tronco y todas las ramas cortadas.

Las labores han hecho que hayan permanecido cortados varios paseos de la plaza de San Francisco de León para evitar problemas y permitir el acceso a un camión con grúa que ha tirado del pesado tronco para completar su retirada.

Una vez que se retiren las toneladas de madera generadas por esta actuación se reabrirá el acceso a la totalidad de esta zona verde de la capital. Queda por conocer qué ocupará el lugar que deja este inmenso árbol que, en cuestión de horas, ha dejado de presidir este parque leonés.

leonoticias Se tala por completo un gran árbol en un parque de León