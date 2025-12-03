leonoticias - Noticias de León y provincia

Contenedores llenos en San Andrés.

Los contenedores de San Andrés vuelven a llenarse: «Nadie pasa desde el viernes»

Los vecinos alertan de la situación que genera «graves molestias por insalubridad» y el PP explica que se debe a la avería simultánea de tres camiones de recogida

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:18

La avería simultánea de tres camiones de recogida de basuras ha vuelto a provocar que las calles de San Andrés del Rabanedo se llenen de residuos.

La incidencia se iniciaba el pasado viernes y durante todo el fin de semana se han ido acumulando bolsas. La denuncia vecinal parte de las zonas de Pinilla y Paraíso Cantinas, las más pobladas del municipio, y donde esta situación está provocando «graves molestias por insalubridad».

Desde el Partido Popular denunciaban que el problema «no son las averías, es la nefasta gestión del servicio» por carecer de organización. El municipio se ha quedado sin servicio de recogida por esta avería en los tres camiones.

«Los contenedores están hasta arriba de basura a rebosar, con multitud de bolsas en el suelo», señalan los vecinos afectados, quienes reclaman que han tenido que mover algunas de ellas para poder llevar sus coches hasta los garajes.

Del mismo modo han explicado que los conductores «no se apean» de los camiones y que San Andrés carece de barrenderos para recoger los residuos que se ubican fuera de los contenedores.

