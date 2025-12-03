Alerta por nieve en León: sube la cota pero con más espesor El aviso amarillo de Aemet para la montaña leonesa del jueves se traduce en alerta de Protección Civil por acumulados que pueden superar los 10 centímetros en menos de doce horas

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:49

El invierno ha llegado para quedarse y no da tregua en León. Aunque en gran parte de la provincia lo único que llega es el intenso frío con heladas severas, la nieve no abandona las zonas de montaña.

Tras las nevadas de comienzo de semana que incluso han provocado la incomunicación de algunas localidades en la zona más occidental de la Cordillera Cantábrica en León, el aviso de este jueves 4 de diciembre se centra en la oriental.

Será en las comarcas situadas más al nordeste y cercanas a Asturias y Cantabria donde se esperan que, entre las doce del mediodía y el límite con el viernes, se puedan acumular más de diez centímetros de nieve por encima de los 1.300 metros aunque la cota podría caer algo más al inicio del episodio pero sin registrar espesores importantes.

La alerta de protección coincide en el tiempo con el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, que señala como la cota irá subiendo hasta rozar los 2.000 metros. También se espera que las heladas dejen de producirse o ser tan severas como las de pasados días y que las temperaturas se recuperen. Con ellas también subirá la cota de nieve que, a partir del viernes, subirá por encima de esos 2.000 metros dejando jornadas lluviosas y menos frías en León.