Hallan uno de los coches en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987

Continúa la búsqueda de los cuerpos de la mujer y de su bebé desaparecidos en 1987 en León.

Continúa la búsqueda en Asturias de los cuerpos de Maritrini y de su bebé, desaparecidos en 1987 de la localidad leonesa de Matadeón de Los Oteros.

La jueza de Instrucción número 4 de Gijón reabrió, a petición de la Policía Nacional, la investigación por la desaparición de Maritrini Suárdíaz Suero y su hija, Beatriz, de trece meses y a las que se les perdió la pista. Fue en Matadeón de los Oteros donde la mujer, originaria de Villaviciosa y criada en Gijón, llegó a pedir auxilio lanzando una nota por la ventana asegurando que su marido, Antonio María de Silva, conocido como 'el Portugués', la tenía secuestrada.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) las busca ahora en la balsa de una bocamina de una explotación de espatoflúor en Berbes (Ribadesella) en la que el principal sospechoso de la inquietante desaparición, la pareja de Maritrini, habría arrojado dos vehículos. Creen que los dos cadáveres pueden estar en su interior.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Policía Nacional continúan con la búsqueda de los cuerpos de la mujer y de su bebé desaparecidos en la provincia de León en el año 1987 en la balsa de una antigua mina de fluorita situada en Berbés, parroquia del concejo asturiano de Ribadesella.

Los trabajos en la balsa se centran en retirar las grandes cantidades de lodo y sedimentos que sepultan los dos vehículos que fueron arrojados en 1987 por Antonio da Silva, marido y padre de las desaparecidas. Una vez extraída la mayor parte del agua de la charca, las labores ejecutadas por la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han visto ralentizadas respecto al ritmo de este martes por la complejidad que entraña la retirada del barro para conseguir llegar hasta los dos coches.

Según ha podido saber El Comercio, uno de esos dos turismos ya ha asomado parcialmente y se espera que la Brigada de Policía Científica pueda empezar a trabajar en él a lo largo de la tarde de este miércoles. El otro turismo aún permanece totalmente sumergido.

A pesar de las buenas noticias, las complicaciones del caso se siguen sucediendo. Al parecer el estado de los vehículos está demasiado deteriorado para poder trasladarlos a tierra firme y llevar a cabo un estudio completo. Por ello, la opción que se maneja es que sean los propios agentes de la Policía Nacional que trabajan en el caso los que realicen la inspección técnica ocular en la charca.