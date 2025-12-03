Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos La víctima ha sido descrito como «un hombre bueno y educado» cuyo «único problema» fue Miguel Ángel, quien aprovechó sus problemas de movilidad para darle una paliza mortal

Rubén Fariñas León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:15

Padecía algunos de los problemas de salud más clásicos que la mina ha provocado en esta provincia. Al tajo le había dedicado muchos años y ahora disfrutaba de la jubilación en su humilde pueblo de apenas 20 habitantes. Julián padecía silicosis, problemas articulares de columna y caminaba sujetado por una muleta. A ello sumaba un sobrepeso que le hacía fatigarse al mínimo esfuerzo y había sido operado de cadera en julio en 2023.

La noticia que se producía, hace ahora dos años, sorprendió a los vecinos de La Sota de Valderrueda al enterarse del suceso que había acabado con la vida de su paisano. Y, ahora, con motivo del juicio, se ha recordado a la figura de Julián «un hombre bueno y educado, que crió a cinco hijos en una familia normal», junto con su mujer María Luisa.

En el escrito de calificaciones se señalaba lo siguiente: «El único problema que tenía era uno de sus hijos», Miguel Ángel, que ya había dado quebraderos de cabeza previos a la familia. Primero protagonizó un episodio violento al atacar a un vecino con un hacha en 2012 y en 2021 tuvo una denuncia por un delito contra la seguridad vial.

Ampliar Calle La Iglesia de la localidad de La Sota, en Valderrueda.

La casa familiar se ubicaba en la calle La Iglesia de este pueblo de la Vadinia, en la montaña oriental leonesa. Todo se fraguó en una fatídica jornada de 29 de diciembre de 2023.

La visita que acabó en tragedia

Su hijo, Miguel Ángel, que vivía en Zaragoza desde hacía años, se dejaba ver por el pueblo «una vez al año», como reconocieron sus hermanos. Esa mañana, sobre las 12, apareció en el domicilio de sus padres y una hora más tarde se marchó a beber con su hermano David. Estuvieron recorriendo la zona durante seis horas, bebiendo cerveza y comiendo tapas, desde el propio La Sota, hasta Puente Almuhey, Morgovejo y Prioro, donde cogió la furgoneta y dejó tirado a su hermano para dirigirse de nuevo a su pueblo. Y, aprovechando que su madre y su hermana Rocío se iban a las fiestas de Almanza, ejecutó su ataque en la cocina.

La relación con su familia, «que no iba más allá que cuando necesitaba dinero», se acabó aquella misma tarde cuando asestó una paliza a su padre, con movilidad reducida e indefenso, que días después fue causa de su fallecimiento en el Hospital de León.

«Fue una muerte injusta y brutal, con ensañamiento y causando una agonía de varios días», se relató en el juicio. La muerte de Julián causó consternación en La Sota y un profundo dolor en una familia que pide ahora para su hermano Miguel Ángel la prisión permanente revisable.