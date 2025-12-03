Los médicos de León, llamados a una huelga de cuatro días después del puente de la Constitución El sindicato CESM convoca un paro total del 9 al 12 de diciembre por la reforma que plantea el Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco | Los servicios mínimos ya se han publicado en el Bocyl para garantizar la asistencia médica

Ana G. Barriada León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:13

Los médicos de León, al igual que los de toda España, están llamados los días 9, 10, 11 y 12 a la huelga. El motivo, la lucha que desde hace años mantienen los sindicatos médicos con el Ministerio de Sanidad con la reforma del Estatuto Marco como eje de los desencuentros y que para la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) supone un retroceso en los derechos laborales del colectivo médico.

El objetivo es exigir un estatuto jurídico específico para el colectivo médico, una reclamación de los últimos 30 años que todavía no ha sido atendida de forma adecuada para CESM que llama a la huelga a los facultativos de toda España. Una huelga de cuatro días, de martes a viernes, que llega tras el puente de la Constitución -el lunes 8 es festivo-.

Lo cierto es que la reivindicación viene de lejos. El pasado 27 de febrero de 2025 la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos convocó una huelga general del personal sanitario del grupo A1 fijándose el día 13 de junio como primera jornada de paro. Las últimas semanas ya se establecieron otros dos días de huelga y ahora, con el año a punto de acabar, se convoca otros cuatro.

La huelga es trasversal y convoca a todo el personal sanitario del grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, por lo que ha sido necesario establecer un calendario adecuado que garantice los servicios mínimos en los centros tanto hospitalarios como de atención primaria.

Según publicó el 1 de diciembre el Boletín Oficial de Castilla y León, las consultas de Atención Primaria establecen unos servicios mínimos iguales a los de un domingo o festivo que implicaría la alteración del horario de trabajo del personal de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, porque los Puntos de Atención Continuada permanecen cerrados un día laborable ordinario en horario de mañana y resultaría un contrasentido acordar su apertura precisamente con ocasión de la huelga. Por tanto, no se abre el punto de atención continuada como sucedería en día festivo.

En el nivel de Atención Hospitalaria, tanto en consultas externas como en las unidades de hospitalización y quirúrgicas, se incluye la asistencia sanitaria de los enfermos que plantean problemas de salud que requieran atención inmediata, garantizando la asistencia sanitaria programada, al tratarse de pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos desaconseja que sean reprogramados o realizados con posterioridad.

De este modo, el Bocyl recoge que los servicios hospitalarios de UCI, Oncología Médicica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, servicios «en los que se presta una asistencia vital», es «necesario el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso».

En Atención Especializada de León se establecen unos servicios mínimos con 14 médicos de urgencias por la mañana, 14 por la tarde y 10 por la noche. En la gerencia del Bierzo, serán cuatro por la mañana, cuatro por la tarde y tres por la noche.

Además, hay otras disposiciones y servicios mínimos en Atención Primaria a consular en el Bocyl ante esta huelga de cuatro días que se convoca en pleno pico de la gripe.