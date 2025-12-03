leonoticias - Noticias de León y provincia

Tapa de cocido de un bar de León.
¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?

La gastronomía de la provincia de León es muy conocida, pero hay algunos platos que no se cocinan en todas las comarcas ¿sabrías responder a estas preguntas sobre ellos?

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:15

¿Crees conocer todos los secretos del mundo culinario leonés? Hoy pondremos a prueba tu paladar… ¡y tu mente! Desde ingredientes hasta la elaboración de los platos tradicionales y técnicas de cocina, cada pregunta es un bocado de conocimiento. ¿Te atreves?

Prepárate para saborear el reto y demostrar que eres un verdadero experto en gastronomía leonesa.

1 de 10

Las sopas de truchas tienen un origen muy ligado a una tradición leonesa. ¿Cuál es el contexto histórico en el que este plato se volvió especialmente popular?

Las sopas de truchas tienen un origen muy ligado a una tradición leonesa. ¿Cuál es el contexto histórico en el que este plato se volvió especialmente popular?

2 de 10

¿Cómo se llama al guiso de carne, morcilla o asadura de cerdo, en una salsa espesa hecha con aceite, vinagre, miga de pan, almendras, ajo, pimentón, orégano y tomillo?

3 de 10

¿Cómo se come la empanada rancho de Carracedelo?

La empanada rancho no es el nombre de un producto en sí, si no más bien la forma de comerlo

4 de 10

¿En qué valle se celebra una fiesta gastronómica dedicada a las castañas, producto clave de su paisaje y tradición?

5 de 10

¿Donde se comen las Machorras (caldereta popular)?

La «machorra» se refiere a la carne de ovejas (o vacas) que no han tenido crías y, por lo tanto, su carne es más grasa, tierna y con un sabor distinto al de los animales más jóvenes.

6 de 10

Postre típico de Semana Santa elaborado con pan empapado en leche y huevo, frito y endulzado con miel o azúcar

7 de 10

Plato humilde elaborado con pan, ajo, agua y pimentón; se sirve caliente y era habitual entre pastores y campesinos.

8 de 10

¿Cuál de estos elementos es esencial para distinguir un botillo tradicional berciano de otros embutidos similares del noroeste peninsular?

¿Cuál de estos elementos es esencial para distinguir un botillo tradicional berciano de otros embutidos similares del noroeste peninsular?

9 de 10

Dulce tradicional de Astorga hecho con manteca de vaca, harina y azúcar, característico por su forma rectangular y textura tierna

10 de 10

Este plato leonés se distingue porque se sirve al revés: primero la carne, luego las verduras y finalmente la sopa, tradición única en España. ¿Cuál es?

