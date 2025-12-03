¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?

Tapa de cocido de un bar de León.

I. Santos León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

¿Crees conocer todos los secretos del mundo culinario leonés? Hoy pondremos a prueba tu paladar… ¡y tu mente! Desde ingredientes hasta la elaboración de los platos tradicionales y técnicas de cocina, cada pregunta es un bocado de conocimiento. ¿Te atreves?

Prepárate para saborear el reto y demostrar que eres un verdadero experto en gastronomía leonesa.



















1 de 10 Las sopas de truchas tienen un origen muy ligado a una tradición leonesa. ¿Cuál es el contexto histórico en el que este plato se volvió especialmente popular? Durante las romerías mineras del Bierzo Como comida rápida para los pastores Como plato de madrugada tras la Vigilia Pascual En los campamentos de los arrieros maragatos durante sus rutas 2 de 10 ¿Cómo se llama al guiso de carne, morcilla o asadura de cerdo, en una salsa espesa hecha con aceite, vinagre, miga de pan, almendras, ajo, pimentón, orégano y tomillo? Fariñón Chanfaina Machorra Morcilla de Laciana 3 de 10 ¿Cómo se come la empanada rancho de Carracedelo? La empanada rancho no es el nombre de un producto en sí, si no más bien la forma de comerlo Con cuchillo y tenedor para no mancharse Se parte con las manos y se come directamente Se levanta la tapa de la empanada y con el tenedor se va cogiendo Así nos los explicaron en este reportaje , ya que «esta tradición es más vieja que yo, no sé de donde viene» Se come monjando la masa en vino 4 de 10 ¿En qué valle se celebra una fiesta gastronómica dedicada a las castañas, producto clave de su paisaje y tradición? Valle del Curueño Valle de Sabero Valle de Omaña Valle de Ancares 5 de 10 ¿Donde se comen las Machorras (caldereta popular)? La «machorra» se refiere a la carne de ovejas (o vacas) que no han tenido crías y, por lo tanto, su carne es más grasa, tierna y con un sabor distinto al de los animales más jóvenes. En las fiestas de Virgen de las Nieves en Puebla de Lillo En la ciudad de León, durante las fiestas de San Froilán Jornadas Gastronómicas de la Matanza de todos los pueblos En las fiestas de la Cañamona en Matanza de Los Oteros 6 de 10 Postre típico de Semana Santa elaborado con pan empapado en leche y huevo, frito y endulzado con miel o azúcar Leche frita Pestiños Bartolillos Torrijas 7 de 10 Plato humilde elaborado con pan, ajo, agua y pimentón; se sirve caliente y era habitual entre pastores y campesinos. Migas leonesas Sopas de ajo Caldo de feria Patatas escachadas 8 de 10 ¿Cuál de estos elementos es esencial para distinguir un botillo tradicional berciano de otros embutidos similares del noroeste peninsular? El uso exclusivo de pimentón picante procedente del Bierzo La mezcla obligatoria de costilla, rabo y panceta en proporciones fijas El ahumado lento con maderas locales como roble o castaño y el uso del ciego como única tripa permitida La incorporación de berza dentro del propio embutido antes de su curación 9 de 10 Dulce tradicional de Astorga hecho con manteca de vaca, harina y azúcar, característico por su forma rectangular y textura tierna Hojaldres de Astorga Mantecadas de Astorga ️ Mantecadas de Tineo Esponjosos del Teleno 10 de 10 Este plato leonés se distingue porque se sirve al revés: primero la carne, luego las verduras y finalmente la sopa, tradición única en España. ¿Cuál es? Cocido maragato Garbanzos y caldo del Páramo Cocido de Laciana Botillo del Bierzo Compartir mi resultado ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.leonoticias.com/juega-con-leonoticias/reconoces-platos-postres-tipicos-leon-20251203081526-nt.html Copiar Enlace copiado