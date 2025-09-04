Las noticias imprescindibles del jueves 4 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:23

1 La Cultural desata la locura en el centro de León

Decenas de personas acuden a la firma de autógrafos organizada por LaLiga: «Se puede salvar de sobra el equipo».

2 Pedro Sánchez visita de nuevo León tras los incendios

El presidente del Gobierno llegará a la base de la Brif de Tabuyo del Monte.

3 La fábrica de un pueblo de León que reabre un año y medio después de quedar calcinada

El 22 de septiembre volverá a funcionar la planta de Otero de las Dueñas, con todo el personal reincorporado, maquinaria nueva y una oferta de productos renovada.

4 Detectan «indicios claros» de responsabilidad y «gestión anómala» en las cuentas de Armunia

La Junta Vecinal celebra esta decisión después de denunciar la «mala gestión» de la anterior corporativa en noviembre de 2023 y tras haber acudido al Consejo de Cuentas y al Ministerio Fiscal.

5 El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II

La firma de ropa llegará por primera vez a León tras la clausura de una de las tiendas más famosas del grupo Inditex.

6 Colas y retrasos de hasta dos horas en la estación de trenes de León por la caída de Adif

Las líneas de alta velocidad con destino o salida de Madrid acumulan demoras importantes por el fallo en los servicios informáticos.

7 El refugio a 2.000 metros en León tras los incendios: «El calentamiento global no es broma y estas son las consecuencias»

El refugio de Collado Jermoso estuvo dos semanas cerrado por el fuego cercano, el humo y la prohibición de transito y estancia en los montes que se levantó el pasado 29 de agosto.

8 Leiva, David Civera y Festival del Cine este fin de semana en León

La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con muchas fiestas, ferias y eventos gastronómicos y culturales.

9 Piden más seguridad en una escuela infantil de León afectada por la ronda interior

Una pequeña valla separa la acera de una calzada por la que se ha incrementado el tráfico rodado tras la apertura del nuevo vial.

10 «Barrios de Luna acabó con cuatro décadas de sequía de grandes infraestructuras en España»«

Un especialista en puentes recoge los 100 que considera imprescindibles y el único que aparece de León en su libro también es su favorito.

