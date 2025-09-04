Colas y retrasos de hasta dos horas en la estación de trenes de León por la caída de Adif Las líneas de alta velocidad con destino o salida de Madrid acumulan demoras importantes por el fallo en los servicios informáticos

La caída en los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha provocado retrasos importantes en las salidas y llegadas de los trenes de alta velocidad a la estación de trenes de León.

La propia empresa ha informado pasado el mediodía de la incidencia, dejando claro que se estaba recuperando gradualmente la circulación, aunque esto no ha impedido demoras en las líneas que unen la capital leonesa con Gijón y Valencia, con paso en ambos casos por Madrid.

Retrasos de hasta dos horas

«Desde la caída de los informáticos principales, se activaron los sistemas de respaldo», afirman fuentes de la compañía, que admiten por otro lado que la incidencia ha generado paradas puntuales de algunos trenes en circulación y demoras en horarios posteriores.

En el caso de León, actualmente hay demoras importantes en el tren de alta velocidad con destino Gijón, cuya salida de la estación estaba prevista para las 13:37 horas y, de momento, acumula un retraso de más de hora y media, marcando su salida para las 15:12 horas.

También se repite el caso en lo que se refiere a las llegadas con el tren procedente de Valencia. Tras la previsión inicial de llegada a las 15:12, la estimación marca las 17:12 como hora actualizada.

Cambios y anulaciones sin coste

Ante esta incidencia, Renfe ha informado de la habilitación de los cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados a lo largo de todo este jueves, además de reforzar el personal de circulación y de información y atención a viajeros.

Óscar Puente, ministro de Transportes y de Movilidad Sostenible, en su comparecencia en una comisión del Congreso de los Diputados, ha detallado que se han caído 300 servidores de Adif, hablando de un problema informático, aunque dejó claro que «el tráfico se irá normalizando».

Además, ante las críticas de la oposición sobre las recurrentes incidencias en la red, el ministro incidió en que solo un 0,43% de los viajeros de Renfe llegan tarde a su destino.