La Cultural desata la locura en el centro de León Decenas de personas acuden a la firma de autógrafos organizada por LaLiga: «Se puede salvar de sobra el equipo»

«Bendita locura», confesaba un joven en la cola mientras esperaba a encontrarse, cara a cara, con dos de sus ídolos del equipo.

León se ha entregado en manos de la Cultural y Deportiva Leonesa en una temporada «para disfrutar» y a la que nadie se le escapa que el objetivo es la permanencia.

LaLiga organizó una firma de autógrafos en la céntrica plaza de Santo Domingo -en la tienda de Orange- de decenas de personas hicieron hasta media hora de cola para poder saludar y compartir un instante con Bicho y Luis Chacón.

«Yo soy socio desde que nací. Hay que disfrutar del fútbol profesional. El equipo se puede salvar de sobra», confesaba Hugo Bayón junto a otro amigo mientras esperaban el encuentro con dos de los héroes del ascenso de la pasada temporada. En su mente ya están los partidos en el Reino ante el Valladolid, Burgos, Sporting o Dépor, todos ellos en la segunda vuelta.

También una abuela acompañaba a su nieta, futbolista que hace sus primeros pinitos con el balón. La pequeña, emocionada y sin muchas palabras, dejaba que fuera su abuela la que explicara sus sentimientos. «A mí no me gusta esto, pero a ella sí y había que acompañarla. Hay que apoyar al equipo de León».

Ampliar

Daniel Fernández y Omar Pérez acudían a la fila con «mucha ilusión» ante este encuentro directo con Bicho y Chacón. «Mi padre me llevó por primera vez en Tercera y desde ahí no he parado de ir. Bendita locura», confesaban.

Durante buena parte de la tarde, los dos futbolistas han ido recibiendo al culturalismo que ha acudido en masa hasta este firma de autógrafos organizada por LaLiga en León.