El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II

Nuevo estreno en León. Tras el cierre de la marca Bershka, uno de los bastiones principales del grupo Inditex en cuanto a moda juvenil, llegará a la capital una reconocida marca de moda a lo largo de toda la frontera nacional.

Según el personal encargado de las labores de reforma del local, se trata de Álvaro Moreno, la firma de moda masculina sevillana que, en su idea de seguir expandiéndose por todo el país, llega al centro de León para incluir su marca en la vestimenta habitual de los leoneses.

Aún se desconoce la fecha de finalización de la obra, aunque ya se está llevando a cabo la reforma que brindará nuevos empleos en León y cuenta con máxima prioridad por su ubicación.

Referente en moda masculina

La empresa, referente del segmento de la moda masulina con líneas para hombres y niños, aterriza en la capital leonesa llevando por bandera el diseño, calidad, precio y valores como señas de identidad.

Fundada en 2005 en Osuna, Sevilla, apuesta por hacer «moda de kilómetro cero», lo que les ha llevado a contar, actualmente, con 71 puntos de venta presencial, además de un club de fidelización de más de 150.000 personas. Hasta el momento, las opciones de los leoneses en caso de querer adquirir ropa de su marca de forma presencial pasaba por desplazarse a las tiendas más cercanas, que eran las de Valladolid y Oviedo.

Bershka resiste en Espacio León

La marca sevillana apuesta por llegar a León directamente a un emplazamiento muy céntrico como es Ordoño II, insuflando nuevos aires al comercio de la zona tras el cierre de Bershka.

La marca de Inditex, por su parte, tras cerrar sus puertas el pasado 26 de julio en León y el 19 del mismo mes en Ponferrada, se mantiene enmarcada en el proyecto de seguir potenciando la venta online, aún se mantiene disponible en la ciudad, en la tienda ubicada en el Centro Comercial Espacio León.