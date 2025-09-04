Detectan «indicios claros» de responsabilidad y «gestión anómala» en las cuentas de Armunia La Junta Vecinal celebra esta decisión después de denunciar la «mala gestión» de la anterior corporativa en noviembre de 2023 y tras haber acudido al Consejo de Cuentas y al Ministerio Fiscal

El exalcalde pedáneo de Armunia, Luis Ángel Alonso -PSOE-, y varios miembros de su equipo, han sido citados para comparecer en el Tribunal de Ceuntas el próximo 22 de octubre dentro de la investigación sobre la gestión económica de dicha pedanía entre 2012 y 2023.

Así lo ha anunciado la propia Junta Vecinal de Armunia, encabezada ahora por José Luis Moreno, que inició este proceso en noviembre de 2023 denunciando la «escandalosa» ausencia de documentación económica en la pedanía y el «uso opaco e injustifiacado de fondos públicos» en ejercicios anteriores.

Esta denuncia llegó al Consejo de Cuentas de Castilla y León que, el 19 de marzo de 2024, resolvió, según explica la Junta Vecinal de Armunia, que existían «indicios claros de responsabilidad contable» debido a anomalías como «la ausencia total de contabilidad, actas, contratos, facturas e inventarios; pagos injustificados mediante cheques por más de 287.000 euros; cobros en efectivo por alquileres de inmuebles municipales; y la pérdida de 260.000 euros en subvenciones municipales al no justificarse las ayudas de 2020» lo que, explican, bloqueó las correspondientes a los tres ejercicios posteriores.

Una gestión «muy anómala»

La denuncia pasó de esta manera al Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas que, el 30 de julio de 2024, calificó la gestión de «anómala», con argumentos como la «falta de justificación» de pagos a través de cheques; la ausencia de ingresos en las cuentas pedáneas de alquileres cobrados en efectivo y sin registro y el «uso indebido y devolución obligada» de 48.750 euros de una subvención en 2020.

Después se solicitó el nombramiento de un delegado instructor, abriendo así una investigación judicial formal que ha desembocado en su llegada la Tribunal de Cuentas y la citación de la anterior corporación a una declaración en Madrid para investigar el paradero de los ingresos en metálico de esos alquileres y el «origen» de la deuda de 280.0000 euros generada en ese periodo.

«Es un auténtico escándalo tras más de una década de opacidad, dejación de funciones e irresponsabilidad institucional que no puede quedar impune», sostiene Moreno, que lanza su compromiso de impedir que estas prácticas «puedan volver a repetirse».

La investigación en marcha

Los tribunales investigan el paradero de los ingresos en metálico de los alquileres municipales y el origen de la deuda de 280.000 euros generada por la anterior corporación socialista. En conjunto, se ha ocasionado un agujero contable superior a 500.000 euros.

La situación, entiende José Luis Moreno, responde «a más de una década de opacidad, dejación de funciones e irresponsabilidad institucional, constituyendo un auténtico escándalo de gestión pública que no puede quedar impune y que ha causado un daño irreparable al patrimonio vecinal».

La Junta Vecinal recuerda que el anterior pedáneo fue «una apuesta personal» del actual alcalde de León, José Antonio Díez, en su condición de secretario local del PSOE, «lo que refuerza la necesidad de depurar responsabilidades también en el ámbito político y municipal».

