Imágen de la fábrica durante el suceso y tras su reconstrucción. L.N

La fábrica de un pueblo de León que reabre cinco meses después de quedar calcinada

El 22 de septiembre volverá a funcionar la planta de Otero de las Dueñas, con todo el personal reincorporado, maquinaria nueva y una oferta de productos renovada

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:13

Cinco meses después del incendio que destruyó la fábrica de procesados del polígono Los Avezales, en Otero de las Dueñas, su propietario ha anunciado la reapertura para el próximo 22 de septiembre.

La planta, que distribuye productos a distintas comunidades como Galicia, Madrid, La Rioja o Castilla y León, volverá a la actividad con instalaciones más amplias y maquinaria modernizada.

El fuego comenzó el 1 de abril, apenas una hora después de que finalizara el turno de trabajo. Los vecinos del municipio de Carrocera fueron los primeros en ver las llamas y alertaron a los bomberos de León, Astorga y Villablino, que trabajaron durante horas para intentar frenar un incendio que devoró la fábrica en pocos minutos.

La luz al final del túnel

Tras el desastre, Chema Santos, propietario del negocio, pidió «tomárselo con optimismo» para poder «empezar fuertemente» y siempre confió en la reapertura. Por eso mantuvo a toda la plantilla en un ERTE que, según ha confirmado, «acabará cuando todo vuelva a coger su ritmo» a partir del 22 de septiembre.

Imagen de la fábrica en el mes de agosto. L.N

La nueva etapa llegará con cambios: algunos productos, como las croquetas, dejarán de elaborarse, y otros nuevos se incorporarán poco a poco para evaluar la respuesta de los clientes antes de hacerlos oficiales.

«Nunca quisimos marcharnos«

Chema Santos

Propietario de la fábrica

«Ya teníamos todo y no era cuestión de andar buscando algo más allá», explicó Santos, que aseguró estar «emocionado de volver a empezar y volver a funcionar» después de «tanto tiempo y tantos problemas por el camino».

La empresa mantendrá su nombre, su plantilla y su compromiso con el polígono de Otero de las Dueñas, del que, según el propietario, «nunca quisimos marcharnos» pese a que la fábrica quedó prácticamente destruida y hubo que reconstruirla desde cero.

