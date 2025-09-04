Leiva, David Civera y Festival del Cine este fin de semana en León

El concierto de Leiva en Ponferrada será el gran evento del fin de semana.

1 Leiva y María Becerra, en el fin de semana grande de las fiestas de la Encina

Ponferrada vive el fin de semana grande de sus fiestas de La Encina con distintas actuaciones musicales y el gran concierto de Leiva previsto para el domingo en el Auditorio Municipal a partir de las 22:00 horas.

Pero durante todo el fin de semana habrá distintos eventos como el concierto de Fórmula V el viernes, el festival Ponferock el sábado, el gran mercado medieval, el encuentro de tamborileros. Y el lunes, 8 de septiembre, día de la Encina, será la argentina María Becerra la gran protagonistas de las fiestas con un concierto programado para las 22:00 horas y también en el Auditorio Municipal.

2 Un participante en Eurovisión, en Santa María del Páramo

Santa María del Páramo celebra sus fiestas patronales con actividades de todo tipo y con la música como gran protagonista. Distintas orquestas, charangas y agrupaciones musicales pondrán ritmo a estas grandes fiestas de , donde el gran nombre es el de David Civera, quien participase en Eurovisión en 2001. El turolense ofrecerá un concierto en la localidad paramesa el sábado a partir de las 23:45 horas en la plaza del Cristo.

La carrera de camas, en la tarde del viernes, o la feria multisectorial, también serán eventos importantes dentro de las fiestas de Santa María del Páramo.

3 La capital leonesa del jazz

Como cada primer fin de semana de septiembre, Villamañán se convertirá en la capital leonesa del jazz con su festival Villamajazz, que se celebrará del vienres al domingo en una apuesta cultural única en León y en España.

Menil Swing, Bruja Luna, Ultramarinos, Tri Full Jazz, Radio Lulú o Potato Head Jazz Band llenarán de música esta pequeño municipio leonés durante todo el fin de semana.

4 Festival de Cine de Astorga

Astorga culminará su semana del Festival de Cine con un fin de semana cargado de eventos y sorpresas. La actriz canaria Kira Miró recibirá el viernes el Premio de Honor del evento en un acto que tendrá lugar el sábado a partir de las 21:30 horas en la gran gala del festival que se celebrará en el Teatro Gullón.

El cine Velasco será el epicentro del festival con distintas proyecciones de cortometrajes y largometrajes. El domingo se cerrarán los eventos con el monólogo de Salva Reina desde las 18:00 horas en el propio Teatro Gullón.

5 Fiestas en la montaña leonesa

Una de las localidades más conocidas de la montaña leonesa, Cistierna, celebra su fin de semana grande de fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora. Desde el viernes hasta el lunes 8 de septiembre tendrán lugar distintas actividades.

Verbenas de La Oca Band o Tucán Brass, la concentración de peñas, el corro de lucha leonesa y otros eventos deportivos como la presentación del equipo de fútbol-sala Cistierna FS o el concurso de deportes autóctonos llenarán de vida las calles de Cistierna.

6 Comienza la semana grande de Valencia de Don Juan

La capital coyantina inicia este fin de semana su semana de fiestas. Desde el viernes, con la ronda a la reina y damas de las fiestas, comenzarán los eventos.

El pregón, que tendrá lugar el sábado a las 21:30 horas en el auditorio municipal y la macrodiscoteca de la noche del sábado serán el pistoletazo definitiva a la semana grande de Valencia de Don Juan. El domingo, con el pasacalles, la concentración de peñas, la quema de la hoguera, los fuegos artificiales, el encierro del torro chuzo y la verbena de la orquesta Malassia, será el día más notable de este fin de semana en Coyanza.

7 Fútbol en toda la provincia

Las distintas competiciones de fútbol arrancan o ya han arrancado. El partido más importante se vivirá en el estadio Reino de León el domingo a partir de las 18:30 horas, midiendo a la Cultural y al Leganés. También la Ponferradina se estrenará en casa, en El Toralín, midiéndose al Pontevedra el sábado a las 19:00 horas.

Por su parte, el Atlético Astorga debutará en Segunda RFEF en La Eragudina el sábado (18:00 horas) ante el Real Ávila y también estrenará categoría el Olímpico - también Segunda RFEF - ante el Sporting de Gijón en el complejo del Olímpico desde las 17:00 horas del sábado. El 'menú' futbolero lo completa un derbi leonés en Tercera RFEF: Júpiter-La Virgen en el Área Deportiva de Puente Castro desde las 18:00 horas del sábado.

8 Feria Modernista

La Casa Botines volverá a inicios del siglo XX con la cuarta edición de la Feria Modernista que se inaugurará en la tarde del viernes y se celebrará durante todo el fin de semana en el entorno de este edificio tan singular de la ciudad de León.

Casetas de promoción turística, talleres infantiles y conciertos ambientarán la zona que volverá a la época en la que fue construido el único edificio de Gaudí en León. Distintas demostraciones, puestos y talleres darán forma a este evento.

9 Feria Artesanal de Lorenzana

El domingo, la localidad del alfoz leonés celebrará su ya tradicional Feria Artesanal en el Parque de la Iglesia junto a la X Feria Infantil 'Concha Casado'.

Desde las 11:00 horas y hasta las 21:00 horas de la tarde se darán distintos talleres y juegos tradicionales, además de una paella popular que, junto a los distintos puestos de artesanía, protagonizarán esta feria.

10 IV Ciclo de Compositores Leoneses

La música también será protagonista en Villafranca del Bierzo y Fresno de la Vega. Las dos localidades leonesas acogen los primeros conciertos del IV Ciclo de Compositores Leoneses.

El Teatro Villafranquino el sábado (20:00 horas) y la Casa de la Cultura de Fresno de la Vega el domingo (20:00 horas) acogerán el concierto Aslan Ensemble, un cuarto de saxofones y voz que interpretarán temas de Itziar Viloria, José María García Laborda, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Joan Pérez Villegas, Raquel García-Tomás y estreno de Julio Aller.

11 Exposiciones en el Musac

El Museo de Arte Contemporáneo de León tiene en sus salas distintas exposiciones disponibles para todos los leoneses - y visitantes - que quieran sumergirse en el arte.

Destaca la muestra de Yasumasa Morimura titulada 'Autorretratos a través de la historia del arte', donde recrea algunos de los autorretratos más conocidos de todos los tiempos. La exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede' pone en solfa los vínculos entre el arte contemporáneo y el vocabulario para descubrir el proceso creativo. Las muestras 'Amplitud/Pradera' del Studio Drift, 'Estación total' de Secundino Hernández y 'El bramido de la Tierra' de Luis Moro también son visitables en el museo leonés.

12 Música tradicional

Caboalles de Abajo acoge este sábado el Alcuentru d'Alcordionistas en el colegio público La Devesa. Desde las 12:00 horas, el acordeón será el protagonista en un evento que contará también con comida por un precio de 12 euros.