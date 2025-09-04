Piden más seguridad en una escuela infantil de León afectada por la ronda interior Una pequeña valla separa la acera de una calzada por la que se ha incrementado el tráfico rodado tras la apertura del nuevo vial

A pocos días de la vuelta al cole para los alumnos de infantil y primaria, los padres y madres de la Escuela San Lorenzo -de titularidad municipal-, ubicada en el barrio de la Palomera, han reclamado mayores medidas de seguridad ante el aumento del tráfico que ha experimentado la zona.

En la calle Monja Etheria, que articula esta nueva avenida de la ronda interior, tiene ubicada la puerta su centro. «El tráfico ahora es mucho más importante y hay riesgo de atropellos en la entrada y salida», lamentan ante la existencia de una pequeña valla como única medida de seguridad.

Los progenitores reclaman al Ayuntamiento de León que tome medidas como la prolongación de la protección actual, el refuerzo de la señalización con luminosas o marcas viales o pasos elevados que obliguen a reducir la velocidad.

A través de la APP MiLeón han dejado constancia de estas peticiones, tras su debate en el consejo escolar del centro, y esperan que su queja se tome en consideración antes del inicio escolar de la próxima semana.

«Queremos más seguridad en la zona. La ronda interior pasa por la puerta del centro y el tráfico se ha incrementado de manera muy importante», insisten los padres, quienes plantean como «medida rápida╦ la señalización de marcas viales a color, el pintado de una señal de zona escolar o ampliar la actual valla, así como colocar una señal vertical y repintar pasos de peatones.

Además, el consejo considera que, tras el reciente pintado exterior del centro, que agradecen al Ayuntamiento de León, se les pueda colocar un cartel identificativo de Escuela Infantil de San Lorenzo.