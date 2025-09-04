El refugio a 2.000 metros en León tras los incendios: «El calentamiento global no es broma y estas son las consecuencias» El refugio de Collado Jermoso estuvo dos semanas cerrado por el fuego cercano, el humo y la prohibición de transito y estancia en los montes que se levantó el pasado 29 de agosto

Alberto P. Castellanos León Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:13

Los Picos de Europa en León han sido una de las zonas castigadas por los incendios de este mes de agosto con el fuego afectando al Parque Nacional, aislando pueblos, evacuando a turistas y montañeros, dejando un paisaje desolador y afectando a múltiples negocios y actividades económicas.

Una de ellas es el turismo que gira en torno al montañismo y el refugio de Collado Jermoso es uno de los lugares más emblemáticos de León. Aunque el fuego no llegó a poner en peligro, uno de sus responsables resume de forma muy directa cómo les ha afectado: «La verdad que fue un hostión para nosotros y para todo el valle», comenta Fabricio. «El puente de agosto, que es cuando viene más gente, fue un bajón para nosotros porque estaba restringido el acceso al Valle de Valdeón. Viene mucha gente de Cantabria y de Asturias haciendo el macizo central y todo eso se ha perdido, sobre todo en la zona de Caín«.

Añade Fabricio que se han cancelado muchas reservas y que ha bajado el volumen de visitas. Hay que tener en cuenta que han estado catorce días sin actividad y que esa época se inició con un rescate el 15 de agosto a decenas de montañeros que pudieron cobijarse en Collado Jermoso hasta ser evacuados por la Guardia Civil: «El fuego aquí obviamente que no afectó, lo que afectó fue el humo los días posteriores al desalojo del refugio. Había muchísimo pero aguantaron dos compañeros arriba por lo que pudiera pasar pero al final bajaron y estuvimos todos cuatro días abajo, y poco a poco fuimos subiendo y abriendo otra vez la las reservas para la gente».

🔥#IncendiosForestales | Ayer fueron evacuadas más de un centenar de personas alojadas en refugio de #montaña de Collado Jermoso #PicosDeEuropa, debido al #IFBarniedoDeLaReina.



En una emergencia por incendio, sigue siempre las indicaciones de las autoridades. Ellas coordinan… pic.twitter.com/tayx0z5wII — Guardia Civil (@guardiacivil) August 16, 2025

La Transvaldeónica se ha podido celebrar el pasado fin de semana tras reabrirse el valle, cuenta Fabricio: «Fue lo que le dio un poquito de vidilla al fin de semana. Por suerte se pudo hacer porque justo ese día se levantó la restricción». Primeros momentos en los que ya «se ve un paisaje bastante afectado» sobre todo «por la subida de Pandetrave, una zona concurrida porque es el acceso más fácil a Collado Hermoso y ahí, la verdad, se nota mucho. Está muy quemada toda esa zona».

«Yo soy relativamente nuevo aquí», asegura Fabricio, «pero conversando con gente que ya lleva muchos años en Collado Jermoso, dicen que nunca habían visto un incendio de esta magnitud. Vecinos de Caín y lo que me decían los cabreros es que era un incendio muy cabrón porque lo combatían y al día siguiente esta otra vez activo. Son incendios que cogen mucha temperatura, se queda ahí el calor y al mínimo de aire que haya coge fuerza«.

«El cambio climático no es una broma»

Fabricio comenta, como otros vecinos de zonas montañosas de León y los equipos de extinción, que las condiciones meteorológicas han sido extraordinarias: «Ha sido un verano muy seco, no ha llovido aquí en todo agosto». Desde Collado Jermoso, a 2.064 metros sobre el nivel del mar, hablan de que se «ha pasado de los 30 grados durante el día y por la noche hemos llegado a estar con una mínima de 18 grados, que para aquí arriba es mucha temperatura. De manga corta por la noche eso es casi inaudito».

«Es que está cambiando todo y aquí están las consecuencias. Que esto no es broma, lo de las temperaturas que año a año suben por el calentamiento global es algo real, que está ahí y aquí se nota«, señala Fabricio, que espera »que no se repita, que se tomen las medidas correspondientes para que, por lo menos, se pueda encarar de otra manera«.

✅️ El #GREIM de #Sabero, ha colaborado con los responsables del #Refugio 🛖 de #ColladoJermoso, en el mantenimiento de la instalación de agua 🚰, para que puedan continuar con las actividades normales de montañismo 🏔️



#ColladoJermoso #GreimDeSabero pic.twitter.com/XUt2CkTvsQ — Guardia Civil León (@guardiacivil_le) September 3, 2025

Vuelta a la normalidad

«El martes tuvimos una avería del agua y nos echaron una mano desde el Greim de Sabero pero bueno, sin más cosas, son cosas rutinarias de todos los años que siempre hay alguna avería, algún problema», comenta Fabricio sobre la vuelta a una normalidad perdida durante un mes de agosto de récord negativos entre la ola de calor y el humo de unos incendios dramáticos para León.