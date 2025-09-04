Pedro Sánchez visita de nuevo León tras los incendios El presidente del Gobierno lo hará en la base de la Brif de Tabuyo del Monte

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará a León este viernes, 5 de septiembre, para visitar la base de la Brif (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales) de Tabuyo del Monte.

El jefe del Ejecutivo central estará acompañado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

La visita se produce días después de que la situación haya mejorado en la provincia y de la ronda que realizaron los reyes de España por León y otros puntos de la geografía nacional como Zamora, Galicia y Extremadura; y de la suya cuando el fuego todavía arrasaba nuestra provincia.

La Brif de Tabuyo es una de las dotaciones del Ejecutivo central que han participado en la extinción de incendios en León y otros puntos de España, junto con la UME, el Ejército y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La visita de Sánchez llega días antes de la convención, del 12 al 14 de septiembre, que lo iba a traer hasta León en calidad de secretario general del PSOE y que ha sido pospuesta por culpa de los incendios, y que podría reubicarse el último fin de semana de este mismo mes.