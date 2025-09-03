leonoticias - Noticias de León y provincia

Las imágenes de la jornada. LN

Las noticias imprescindibles del miércoles 3 de septiembre en León

Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:53

  1. 1

    Puente desoye la terminal de carga en el Aeropuerto de León y piden su debate en el Congreso

La plataforma ciudadana admite que este proyecto se convertiría en «el motor económico de la provincia» y reconoce que «no ha contestado a las dos cartas que enviamos» para un proyecto sin el que León «se muere».

  1. 2

    Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico

El proyecto 'Convoy Train' contará con una inversión de 482.000 euros para rehabilitar el tren que se asentará en dos vías diferentes.

  1. 3

    «Aquí no vino ni dios. Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros la Junta»

El alcalde pedáneo de Caín denuncia que cerraron la ruta del Cares sin informar cuando es propiedad de los pueblos y augura un futuro incierto: «Sólo aquí ha habido ya seis o siete despidos».

  1. 4

    «Confío en esta plantilla para lograr la permanencia. Ha habido muchas piedras en el camino»

El director deportivo de la Cultural, José Manzanera, destaca la mezcla de «juventud y veteranía», explica los condicionantes del límite salarial y reconoce la satisfacción de traer de vuelta a Chacón: «En junio nos dijimos la verdad a la cara y hoy está aquí de nuevo».

  1. 5

    Cifran en más de 72.500 las hectáreas quemadas de zonas de áreas clave para la biodiversidad de las aves en León

El organismo Seo/Bird Life señala la importancia de estas áreas para las aves y pone el foco especialmente en cuatro zonas de la provincia castigadas por el fuego.

  1. 6

    Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»

Tras menos de dos años desde que se completó la reforma, el recubrimiento externo del edificio muestra ya unas condiciones defectuosas.

  1. 7

    Estas son las últimas oportunidades para ver las proyecciones sobre la Catedral en 2025

Nueva modificación de horarios de esta actividad y suspensión temporal en San Isidoro por el Mercado Medieval.

  1. 8

    Una familia argentina de cuatro miembros para repoblar Fresno de la Vega

Son cuatro personas que ya se han empadronado en el municipio, y suman en total 24 desde que se produjo la primera recepción.

  1. 9

    ¿Cuánto sabes de los ríos de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre los ríos de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

  1. 10

    «Esto hay que reconstruirlo entre todos»

La vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, explica en Riaño las ayudas puestas en marcha por la Junta para las zonas afectadas por los inendios.

Top 50
  1. 1 Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
  2. 2 Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen
  3. 3 Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»
  4. 4 «Aquí no vino ni dios. Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros la Junta»
  5. 5 ¿Cuánto sabes de los ríos de León?
  6. 6 La Cultural sorprende con un nuevo fichaje fuera de mercado
  7. 7 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  8. 8 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  9. 9 Puente desoye la terminal de carga en el Aeropuerto de León y piden su debate en el Congreso
  10. 10 «Confío en esta plantilla para lograr la permanencia. Ha habido muchas piedras en el camino»

