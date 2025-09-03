Las noticias imprescindibles del miércoles 3 de septiembre en León
Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada
León
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:53
-
1
Puente desoye la terminal de carga en el Aeropuerto de León y piden su debate en el Congreso
La plataforma ciudadana admite que este proyecto se convertiría en «el motor económico de la provincia» y reconoce que «no ha contestado a las dos cartas que enviamos» para un proyecto sin el que León «se muere».
-
2
Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
El proyecto 'Convoy Train' contará con una inversión de 482.000 euros para rehabilitar el tren que se asentará en dos vías diferentes.
-
3
«Aquí no vino ni dios. Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros la Junta»
El alcalde pedáneo de Caín denuncia que cerraron la ruta del Cares sin informar cuando es propiedad de los pueblos y augura un futuro incierto: «Sólo aquí ha habido ya seis o siete despidos».
-
4
«Confío en esta plantilla para lograr la permanencia. Ha habido muchas piedras en el camino»
El director deportivo de la Cultural, José Manzanera, destaca la mezcla de «juventud y veteranía», explica los condicionantes del límite salarial y reconoce la satisfacción de traer de vuelta a Chacón: «En junio nos dijimos la verdad a la cara y hoy está aquí de nuevo».
-
5
Cifran en más de 72.500 las hectáreas quemadas de zonas de áreas clave para la biodiversidad de las aves en León
El organismo Seo/Bird Life señala la importancia de estas áreas para las aves y pone el foco especialmente en cuatro zonas de la provincia castigadas por el fuego.
-
6
Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»
Tras menos de dos años desde que se completó la reforma, el recubrimiento externo del edificio muestra ya unas condiciones defectuosas.
-
7
Estas son las últimas oportunidades para ver las proyecciones sobre la Catedral en 2025
Nueva modificación de horarios de esta actividad y suspensión temporal en San Isidoro por el Mercado Medieval.
-
8
Una familia argentina de cuatro miembros para repoblar Fresno de la Vega
Son cuatro personas que ya se han empadronado en el municipio, y suman en total 24 desde que se produjo la primera recepción.
-
9
¿Cuánto sabes de los ríos de León?
¿Cuánto saben los leoneses sobre los ríos de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos
-
10
«Esto hay que reconstruirlo entre todos»
La vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, explica en Riaño las ayudas puestas en marcha por la Junta para las zonas afectadas por los inendios.
