Estas son las últimas oportunidades para ver las proyecciones sobre la Catedral en 2025

Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León continuarán con su versión dedicada a la Virgen Blanca, una adaptación del espectáculo 'Una historia narrada en piedra' en cuya parte final explica de manera pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves.

A partir de este sábado, 6 de septiembre, las proyecciones en la Catedral pasarán a ser a las 22:15 horas y a las 23:00 horas en San Isidoro.

El horario se mantendrá en las proyecciones del mes de octubre, que serán los días 4, 11 y 18 en la Catedral, y 11 y 18 en San Isidoro. La proyección de San Isidoro se suspende el día 4 de octubre por la celebración del Mercado Medieval en ese enclave.

En el caso de la Catedral, las proyecciones se retomarán en fechas navideñas con una proyección especial dedicada a estas celebraciones.

Espectáculo en San Isidoro

El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica de San Isidoro es obra del francés Xavier de Richemont, que narra alguno de los episodios históricos importantes como la contribución leonesa a la conquista de América o la rebelión de los leoneses contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia. El Musac y los colores catedralicios simbolizan en esta proyección la época actual de León. La duración de la proyección es de unos quince minutos.

En el caso de las proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral de León, son un espectáculo de luz y sonido llevado a cabo a través de la técnica del video mapping. El pórtico cobra vida y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo gótico que hoy conocemos. Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.