«Confío en esta plantilla para lograr la permanencia. Ha habido muchas piedras en el camino»

Dani González León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

El director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Manzanera, ha valorado como «positivo» un mercado de fichajes en el que ha habido «muchas dificultades» pero han logrado cubrir «las necesidades» y con un ojo pendiente en le mercado de agentes libres.

Por ello, el club no está cerrado a incorporaciones si detectar «detalles a mejorar», aunque no es una posibilidad con alto grado de que llegue a cumplirse.

Otra de las novedades es el límite salarial, cuyas cláusulas han aumentado notablemente en los últimos años, y no sólo había que «saber cómo funciona, sino cómo utilizarlo». «En función de determinados conceptos de la negociación, computa de una manera u otra y hemos tenido que jugar con ello. Hemos hecho un esfuerzo para tener más recursos de los que pensábamos al principio», ha destacado Manzanera

Una plantilla competitiva

En cuanto a la plantilla, el director deportivo considera que es «competitiva», mezclando el hambre y las ganas de progresar de la juventud con la veteranía: «Confío en estos jugadores para lograr la permanencia». Ha sido un mercado «muy difícil», donde la Cultural ha jugado sus cartas «sin entrar en subastas» y con piedras en el camino «que hemos podido saltar», rastreando mercados extranjeros como Portugal, Bélgica, Dinamarca o Países Bajos.

Manzanera sostiene que hay cuatro centrales y está la posición cubierta, pero que no ha llegado otro más «por lo que nos ofrecía el mercado», dando valor a Rodri Suárez, «estamos contentos con él» y al resto de jugadores de esta demarcación: «Pensamos en las virtudes de lo que tenemos y no en lo que no ha llegado».

En cuanto a nombres propios, Manzanera ha señalado que Mboula llevaba en su agenda desde hace meses y que no ha hecho una pretemporada grupal, «sí ha entrenado por su cuenta», por lo que habrá que «controlar sus cargas». Por otro lado, la llegada de Sobrino viene motivada en parte por la lesión de Tresaco y por ser un jugador «con experiencia y fiable. El director deportivo calificó también como «frenético» el último día de mercado, en el que se empezó a poner nervioso «a partir de las 18:00 horas»: «Se cayeron operaciones, pero estábamos listos para seguir adelante».

El regreso de Chacón: «Es muy satisfactorio»

Sobre la operación de Calero no ha dado muchos detalles, salvo que era «la opción número uno» para el lateral derecho y mostró su satisfacción por traer de vuelta a Chacón: «A final de temporada nos dijimos la verdad y aquí estamos. El contacto con la tercera parte, el Deportivo, siempre fue muy fluida y es una satisfacción que esté con nosotros de vuelta».

También aclaró acerca de la salida de Guzmán como cedido que la Cultural busca que tenga minutos porque «tiene un gran potencial y necesita jugar» y se buscó una opción donde tuviera un contexto propicio: «Él toma la decisión final».

Por último, Manzanera explicó que, pese a buscar tener jugadores en propiedad, con los futbolistas jóvenes con proyección «no es fácil y hay que pedir cesiones» y que el cambio de normativa con las fichas de los filiales – pasaba, en un principio, de requerir siete jugadores de primer equipo sobre el campo a ser penalizable tener más de cuatro con ficha del filial – les hizo optar por las inscripciones de jugadores como Larios, Barzic o Thiago en el Júpiter. Pero tras el partido de Burgos, explicó Manzanera, recibieron una comunicación de que la norma no había sido ratificada por el CSD e inscribieron en el primer equipo a Diallo por ese motivo.