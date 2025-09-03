leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cascadas del río Faro, en la provincia de León.
Los quiz de leonoticias

¿Cuánto sabes de los ríos de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre los ríos de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:10

León es una tierra de naturaleza, de montaña y llanura, de páramo y vegas. La provincia leonesa es una joya paisajística y natural donde uno de los elementos clave en sus ecosistemas son los ríos.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a los ríos leoneses.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

Otros quiz de leonoticias

1 de 10

Mis aguas nacen en Laciana y llegan hasta el río Miño

Este es uno de los ríos con más renombre de la provincia de León.

2 de 10

Emano en el puerto de Pajares y llego hasta la ciudad de León

Y luego, llego a desembocar en el río Esla unos kilómetros al sur de la capital leonesa

3 de 10

De mis aguas beben las vacas de Riaño y los cultivos de Coyanza

Y también muchos campos en la provincia de Valladolid, pero no de forma directa.

4 de 10

Soy capaz de unir la Omaña con Ponferrada

Y sus aguas recorren buena parte del Alto Bierzo

5 de 10

Mi curso acaba en el Esla y mis aguas sirven para construir un embalse

Y ese embalse es el segundo con mayor capacidad de la provincia

6 de 10

Llego hasta La Bañeza para desembocar en el Órbigo

Y no paso, por unos kilómetros, por Astorga

7 de 10

Nazco en León, pero paso por las provincias de Valladolid y Zamora

Y soy uno de los ríos más largos de la provincia con casi 158 kilómetros

8 de 10

Desemboco en el Bernesga en la propia ciudad de León

Si vas mucho por La Candamia, me conocerás. Y también si vives en Puente Castro.

9 de 10

Recorro León desde el Teleno hasta desembocar en el Órbigo ya en la provincia de Zamora

Y un valle entero lleva parte de mi nombre en la denominación de la comarca

10 de 10

Desde Prioro casi hasta Benavente pasando por Sahagún. ¿Qué río soy?

Y mi nombre es muy corto, justo al contrario que mis 168 kilómetros de recorrido

leonoticias ¿Cuánto sabes de los ríos de León?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Cuánto sabes de los ríos de León?

¿Cuánto sabes de los ríos de León?