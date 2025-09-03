¿Cuánto sabes de los ríos de León?

Cascadas del río Faro, en la provincia de León.

Miércoles, 3 de septiembre 2025

León es una tierra de naturaleza, de montaña y llanura, de páramo y vegas. La provincia leonesa es una joya paisajística y natural donde uno de los elementos clave en sus ecosistemas son los ríos.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a los ríos leoneses.

1 de 10 Mis aguas nacen en Laciana y llegan hasta el río Miño Este es uno de los ríos con más renombre de la provincia de León. Oza Boeza Sil Sus 234 kilómetros de recorrido parten en la Peña Orniz, en Babia, vertebra El Bierzo y desemboca en la provincia de Ourense en el río Miño Cúa 2 de 10 Emano en el puerto de Pajares y llego hasta la ciudad de León Y luego, llego a desembocar en el río Esla unos kilómetros al sur de la capital leonesa Torío Bernesga Desde Pajares, este río, con 77 kilómetros de recorrido, cruza la Montaña Central leonesa para llegar a la capital y desembocar en el Esla a la altura de Vega de Infanzones. Curueño Porma 3 de 10 De mis aguas beben las vacas de Riaño y los cultivos de Coyanza Y también muchos campos en la provincia de Valladolid, pero no de forma directa. Esla Con nacimiento en la montaña oriental leonesa, en torno al puerto de Tarna, recorre distintos valles como Riaño o Cistierna para encaminarse hacia el Duero, con quien confluye en la ciudad de Zamora, regando una rica vega leonesa. Cea Valderaduey Jerga 4 de 10 Soy capaz de unir la Omaña con Ponferrada Y sus aguas recorren buena parte del Alto Bierzo Oza Burbia Boeza Los primeros kilómetros de este río fluyen en el término municipal de Murias de Paredes. Nace en la sierra de Gistredo hasta desembocar en Ponferrada en el río Sil. Cúa 5 de 10 Mi curso acaba en el Esla y mis aguas sirven para construir un embalse Y ese embalse es el segundo con mayor capacidad de la provincia Casares Cea Curueño Porma Desde Puebla de Lillo hasta Villaverde de Sandoval, el Porma es uno de los ríos más importantes de la provincia 6 de 10 Llego hasta La Bañeza para desembocar en el Órbigo Y no paso, por unos kilómetros, por Astorga Jerga Valderaduey Tuerto Parte desde Villagatón para cruzar La Cepeda y la Maragatería, nutre el embalse de Villameca y alcanza La Bañeza, donde confluye con el Órbigo Eria 7 de 10 Nazco en León, pero paso por las provincias de Valladolid y Zamora Y soy uno de los ríos más largos de la provincia con casi 158 kilómetros Valderaduey Surca la parte oriental de la provincia de León, cruza por el norte de la provincia de Valladolid para llegar a Zamora y desembocar en el Esla muy cerca de la capital zamorana. Esla Sil Curueño 8 de 10 Desemboco en el Bernesga en la propia ciudad de León Si vas mucho por La Candamia, me conocerás. Y también si vives en Puente Castro. Porma Torío Nace en las montañas de los Argüellos y riega zonas como Vegacervera, Matallana, Garrafe o Villaquilambre hasta confluir con el Bernesga a la altura del Coto Escolar de León Curueño Cúa 9 de 10 Recorro León desde el Teleno hasta desembocar en el Órbigo ya en la provincia de Zamora Y un valle entero lleva parte de mi nombre en la denominación de la comarca Jerga Tuerto Cea Eria Más de 100 kilómetros de río que unen La Maragatería, La Cabrera o la Valdería con la zona norte de Zamora. 10 de 10 Desde Prioro casi hasta Benavente pasando por Sahagún. ¿Qué río soy? Y mi nombre es muy corto, justo al contrario que mis 168 kilómetros de recorrido Cúa Cea El río Cea nace en Prioro y baña todo el este de la provincia de León para pasar por el norte de la provincia de Valladolid y desembocar en el Esla en Castrogonzalo, a unos kilómetros de Benavente. Oza Eria Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de los ríos de León? WhatsApp

