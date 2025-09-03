Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico El proyecto 'Convoy Train' contará con una inversión de 482.000 euros para rehabilitar el tren que se asentará en dos vías diferentes

Hacer de un vagón de tren tu nueva casa será posible en un pueblo de León. El proyecto 'Convoy Train de transformación social y emprendimiento sostenible' ya se encuentra en fase de adjudicación para reconvertir el patrimonio ferroviario de Brañuelas-Villagatón en un lugar de residencia y bienestar para los vecinos.

El Ayuntamiento ha sacado a concurso una obra que tiene un importe de 482.679,73 euros, en un plazo de ejecución de siete meses, y que cuenta con subvención de los fondos europeos Next Generation.

La idea nacía en 2021 y se empezaba a gestar en 2022 cuando se solicitó la ayuda. La concesión de la misma llegaría en 2023 y es ahora cuando se ha dado forma con la redacción del proyecto de ejecución.

Se busca una empresa que se haga cargo de los trabajos de albañilería, aislamiento térmico, revestimiento del suelo y paredes, pintura, fontanería, instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado e instalación eléctrica.

¿Cómo será esta nueva idea?

Los vagones de tren se ubicarán en la localidad de Brañuelas y en una superficie cuyos datos catastrales aportan una dimensión de 565 metros cuadrados construidos, aunque el terreno total engloba 6.725 metros cuadrados.

El proyecto 'Convoy Trail' plantea el acondicionamiento de cinco vagones de tren para los siguientes usos: un vagón de servicios públicos para los habitantes del municipio y con tres estancias diferenciadas en las que poder ofertar diferentes servicios sociales; dos vagones para vivienda de tránsito social -con dos y un dormitorios-; un vagón con dormitorios colectivos con fines turísticos; y un vagón destinado a emprendimiento.

Los vagones cuentan con una superficie construida total de 56,40 metros cuadrados cada uno, con altura libre interior de 2,15 metros en los extremos y 2,85 metros en la zona central del vagón. Todos ellos se encuentran elevados del terreno a una altura de 1,47 metros. Además se colocarán en dos hiladas diferenciadas, sobre una base de hormigón y raíles que permitan su fácil desplazamiento. Otros dos quedarán a la espera de una segunda fase.

Brañuelas y su reconversión

Tal y como se explica en la memoria del proyecto, la localidad de Brañuelas cuenta con una importante historia en la industria del carbón y el ferrocarril. Tuvo especial importancia en los Siglos XIX y XX, ya que era el punto de inicio de la conocida como 'Rampa de Brañuelas'. Su estación ferroviaria se convirtió en receptora de miles de toneladas de carbón que llegaban desde minas de la cuenca de Tremor y cuyo destino final era fundamentalmente Madrid.

En los últimos años, se ha tratado de dar un impulso tanto al crecimiento demográfico de la zona como al desarrollo turístico, poniendo en valor y rehabilitando numerosas infraestructuras existentes vinculadas a la historia ferroviaria de la localidad: en 2017 se alquilan a Adif inmuebles para el proyecto 'De paseo por nuestro municipio'; luego se crea el museo del ferrocarril; y se acondiciona el entorno del primer túnel de vía única, la casa del sobrestante como bar-restaurante, el Muelle GV o la reforma de tres viviendas de alquiler social en el edificio de la estación.