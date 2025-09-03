Puente desoye la terminal de carga en el Aeropuerto de León y piden su debate en el Congreso La plataforma ciudadana admite que este proyecto se convertiría en «el motor económico de la provincia» y reconoce que «no ha contestado a las dos cartas que enviamos» para un proyecto sin el que León «se muere»

Borja Pérez Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:17

La plataforma ciudadana 'Más vuelos, más futuro para León' ha vuelto a exigir públicamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y a los diferentes partidos políticos de la provincia la construcción de la terminal aérea de carga del Aeropuerto de León, que se convertiría en «el motor económico de la provincia» y, si no se hace, «esta provincia muere», como afirman los propios miembros de la plataforma.

Con dos carteles en los que solicitaban claramente el compromiso del ministerio y la reivindicación de la Junta en torno al proyecto de la terminal de mercancías, diferentes miembros de la plataforma ciudadana y de la Federación de Asociaciones de León Rey Ordoño II hicieron pública, una vez más, su reclamación.

Revitalización industrial y económica

En primera instancia, Javier García Argüello, presidente de la federación, admitió que «la terminal de carga de mercancias es vital para el desarrollo industrial y economica de una provincia a la que cada vez esta mas hundida y llegan menos inversiones». «Creemos que es muy buena para revitalizar la industria», aseguró.

De forma previa a las posteriores protestas y reclamaciones, los presentes quisieron acordarse de los fallecidos y los afectados por los incendios, a quienes mandaron sus condolencias.

En cuanto al núcleo principal de la comparecencia, Pedro Álvarez Vallejo, presidente de la plataforma 'Más vuelos, más futuro para León', dejó claro que «hemos tenido varias reuniones con diferentes administraciones, el alcalde, Eduardo Diego, Unión del Pueblo Leonés y VOX a petición del propio partido, entre otros«, mientras que, por otro lado, se solicitó «en el mes de mayo una reunión con la subdelegación, pero no hemos recibido respuesta».

Sin respuesta desde el ministerio

En lo que se refiere al Ministerio de Transportes y Movilidad, Álvarez confesó que «también se han enviado dos cartas certificadas a Oscar Puente, al ministerio en general, pero no han tenido respuesta».

Ante la dificultad de utilizar esta vía como fórmula para poder alcanzar sus pretensines, el presidente de la plataforma animó a cada partido de la provincia con intervención nacional a «hacer una PNL -Proposición No de Ley- para que la terminal de carga se debatiera en el Congreso».

«Esto no va de colores políticos. Queremos que los partidos se unan para que esta terminal se pueda desarrollar, no podemos dejar perder esto. Esto es una decisión politica y queremos que nos den fechas. Para Valladolid hay mucho dinero, nosotros pedimos que se mojen también con la provincia de León, que son 43 millones de euros la terminal de carga aérea», admitió Pedro.

Un requisito fundamental

Esta reclamación llega, principalmente, para evitar que los camiones que se desplazan todos los días a aeropuertos como el de Vitoria o el de Zaragoza -los más cercanos a toda la vertiente del noroeste del país-, ambos con terminal de mercancía aérea, tengan que salir de la provincia para enviar sus productos a destinos que impliquen conexión aérea. «Para que esta provincia tire para arriba, todo pasa por la terminal de mercancias aereas», reconocieron.

Entre los requisitos necesarios para llevar a cabo este proyecto, uno de los principales pasa por ampliar el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) del nivel 1 al nivel 3, permitiendo de esta forma «poder aterrizar a cero visión«, algo que serviría también para evitar el desvío de vuelos regulares a otros aaeropuertos cercanos en casos de condiciones climatológicas adversas

De forma contundente, el presidente de la plataforma ciudadana aseguró que la terminal de mercancía aérea «seria el motor económico industrial de la provincia». «Si queremos que esta provincia tenga el reconocimiento que tiene que tener, ha llegado el momento de que nuestros politicos de una vez por todas pongan la carne en el asador. Da igual el color político, es que si no esta provincia muere», concluyó.

Desde Más vuelos, además, aseguran que «el Aeropuerto de León es el más grande de Castilla y León y tiene categoría e instalaciones internacionales. Es un aeropuerto compartido, civil y militar, 3.000 metros. Desde aqui pueden despegar aviones a América, al Caribe y a Oriente Medio».

La importancia de la terminal para León

«Los que pueden sacar adelante este proyecto, no quieren, y los que quieren, no se atreven o no tienen fuerza. Dentro de unos años, dejará de haber terminal de mercancias aqui, como mucho habrá un aparcamiento de carga, y volveremos a lamentarnos. Exigimos a los politicos que se pongan las pilas porque, si no, nos despedimos de esta tierra».

Hermenegildo, vicepresidente de la federación de Asociaciones, apeló también a la «solidaridad real del resto de los españoles» tras un verano donde los incendios han dejado muy dañada la provincia. «Tampoco es tanto el dinero que se pretende gastar, en una provincia de al lado van a hacer una macro estación», concluyó, exhibiendo de nuevo las reclamaciones de un proyecto que, por más que se solicita, sigue sin salir adelante..