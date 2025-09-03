Una familia argentina de cuatro miembros para repoblar Fresno de la Vega Son cuatro personas que ya se han empadronado en el municipio, y suman en total 24 desde que se produjo la primera recepción

Leonoticias León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:38

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha dado la bienvenida este miércoles a la sexta familia que participa en el Proyecto Repuebla de la Diputación de León para trasladarse a la provincia con el objetivo de no solo trabajar, sino también comenzar una nueva vida. Se trata de cuatro personas que ya están empadronadas en Fresno de la Vega, con lo que en total son 24 las personas que se han mudado ya desde que se produjera la primera recepción, el pasado 3 de julio en Vega de Valcarce.

Según ha explicado el diputado responsable de este proyecto, se trata de una familia de cuatro miembros: Gretel, Javi y sus dos hijas. La madre ya está trabajando en la residencia de mayores del municipio, mientras que el padre baraja varias opciones para comenzar también en próximas fechas. A ello se une que las dos menores ya están escolarizadas para comenzar este nuevo curso.

Francisco Javier Álvarez ha dado la enhorabuena y ha agradecido al alcalde, Alfonso Melón, por ser «uno de los municipios que recibe a una familia de repobladores de este proyecto, con el que se espera hacer frente al reto demográfico al que se enfrenta la provincia de León, y más en particular su medio rural».

«Venimos de Argentina pero tengo nacionalidad italiana», ha explicado Gretel, de ahí que haya podido empezar a trabajar en la residencia de la localidad. En el caso de su marido, una vez que finalicen los trámites administrativos, podrá trabajar en diferentes opiniones, entre ellas la de reabrir el supermercado de Fresno, que está cerrado actualmente. «Que haya empleo y colegio nos ha ayudado mucho, porque tenemos todo a mano», han destacado.

El proyecto para repoblar

Repuebla es un programa impulsado por la Diputación y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la institución provincial que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros.

Los responsables de la empresa concesionaria que está desarrollando el proyecto, Marlon Cotacachi y María Vázquez, han destacado que esta iniciativa demuestra que «con la colaboración de ayuntamientos, propietarios de viviendas, empresarios de la zona, instituciones y familias con ganas de apostar por el mundo rural, es posible dar pasos firmes contra la despoblación y abrir nuevas oportunidades para los pueblos de León».

Por su parte, el alcalde ha resaltado la importancia de esta iniciativa de la Diputación de León y ha puesto en valor la idoneidad de municipios como Fresno, que cuenta con «los servicios mínimos necesarios para que se instale una familia».