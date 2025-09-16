Las noticias imprescindibles del martes 16 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Una pediatra de León, nominada a los Doctoralia Awards que reconocen a los mejores profesionales

Una pediatra de la provincia de León se cuela en la lista de nominados a lograr un Doctoralia Award, uno de los promios más prestigiosos que reconocen la labor de los profesionales de distintas especialidades.

2 La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León

Son casi tres millones de seguidores en Instagram y la mitad, 1,5 millones en TikTok. Ella es Ana María Markovic, futbolista croata y la jugadora «más guapa del mundo» en 2023.

3 La localidad de León que abre su piscina cubierta para el otoño-invierno

Esta infraestructura, una de las más demandadas por la ciudadanía durante los meses de otoño e invierno, cuenta cada año con un elevado número de usuarios y constituye un recurso esencial tanto en el ámbito deportivo, como en el ocio y la salud.

4 La cara y cruz de la peatonalización de la calle Fuero: «No estoy contenta con el Ayuntamiento»

Algunos hosteleros se quejan por el «reparto de las terrazas» y hay comercios que ya se plantean abandonar la calle al perder ventas porque «ya no se puede aparcar aquí».

5 Los dos acusados de la muerte del leonés José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»

La Fiscalía de Área de Gijón solicita 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada para cada uno de los dos acusados de matar de una paliza al leonés José Antonio Justel tras una discusión a la salida de un pub de Gijón en noviembre de 2023. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La vista oral se celebrará ante un tribunal del jurado en una fecha aún por determinar.

6 Las obras del puente de los Leones obligan a reorganizar el tráfico a Policía

El verano avanza a ritmo de obra en el entorno del puente de los Leones. Esta principal vía de comunicación de la ciudad sigue recibiendo a operarios y maquinaria para dotar de una nueva intersección a la confluencia de las avenidas Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera y el paseo de Salamanca.

7 Retiran los semáforos de un cruce peligroso en una carretera nacional leonesa

El Ayuntamiento de Astorga ha retirado los semáforos situados en el número 258 de la carretera N-VI, un punto conflictivo cuyo deterioro y antigüedad suponían un riesgo para la seguridad vial. La actuación, permitirá remodelar la zona por parte de la Brigada de Obras y mejorar la fluidez del tráfico.

8 Un nuevo bólido «impresionante» se deja ver en el cielo de León

La Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos tenía constancia de la entrada en la atmósfera de una delta aurígida que surcaba la constelación del Dragón. Fue captada en Valencia, con una estela persistente y verdosa producida por la recombinación de ozono y oxígeno sobre iones metálicos. Esta misma entrada, al coincidir prácticamente en hora, fue el avistamiento que José Luis Diéguez vio en Puente Villarente.

9 La Junta nombra interventor en San Andrés para desbloquear el pago de 300 nóminas a funcionarios

Principio del fin para una pesadilla en San Andrés del Rabanedo. Tras el golpe sobre la mesa que este mismo martes han dado los cerca de 300 funcionarios de San Andrés del Rabanedo por el retraso en el cobro de sus nóminas, la Junta ha tomado cartas en el asunto nombrando, al fin, a un interventor.

10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo

El secretario autonómico del PP asegura que el partido inicia el curso político con una intensa actividad para rendir cuentas de la gestión.

