La Junta nombra interventor en San Andrés para desbloquear el pago de 300 nóminas a funcionarios La alcaldesa había propuesto su designación el pasado 5 de septiembre y este martes hubo una concentración donde los afectados amenazaban con ir a huelga

Ana G. Barriada León Martes, 16 de septiembre 2025, 14:57 | Actualizado 15:41h.

Principio del fin para una pesadilla en San Andrés del Rabanedo. Tras el golpe sobre la mesa que este mismo martes han dado los cerca de 300 funcionarios de San Andrés del Rabanedo por el retraso en el cobro de sus nóminas, la Junta ha tomado cartas en el asunto nombrando, al fin, a un interventor.

La esperada medida se anunciaba sobre las 14:15 horas al propio Ayuntamiento dirigido por Ana Fernández Caurel, que este martes se convertía en el escenario de la protesta de medio centenar de afectados que exigían en cobro de las nóminas y amenazaban con ir a la huelga en caso de prolongarse la situación.

Tras la reunión mantenida con los trabajadores municipales para que el ayuntamiento les trasladara de primera mano los trámites realizados para cubrir la plaza del interventor, a última hora de la mañana la Junta nombraba a la persona que ocupará la plaza como interventor accidental.

El cobro de nóminas, la prioridad

Se trata, según informa el mismo ayuntamiento del municipio del alfoz de León, de un funcionario del propio consistorio propuesto por la alcaldesa desde el 5 de septiembre para poder pagar las nóminas.

Esta designación por parte de la Junta, concluye el Ayuntamiento, es «determinante» para que pueda desempeñar funciones de interventor y revertir la situación que desde hace meses amenaza la estabilidad en San Andrés del Rabanedo.

