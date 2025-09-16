La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León Ana Maria Markovic obtuvo este reconocimiento en 2023 y, aunque actualmente juega en Portugal, es probable que sea vista con asiduidad por León

Son casi tres millones de seguidores en Instagram y la mitad, 1,5 millones en Instagram. Ella es Ana María Markovic, futbolista croata y la jugadora «más guapa del mundo» en 2023.

Es probable que en los próximos meses, los leoneses puedan verla caminar por las calles de la capital leonesa o disfrutar de un café en cualquier enclave de la capital leonesa. Y es que Markovic, que juega en Portugal, en el Braga, es la pareja del último fichaje de la Cultural.

Tomás Ribeiro, central portugués que llegó a la Cultural este pasado sábado, mantiene una relación sentimental con Markovic. Ambos han tratado de compaginar su relación personal con su carrera deportiva buscando destinos y clubes relativamente cercano.

Markovic ha jugado en la liga suiza y en Portugal, por lo que ha estado siempre cerca de su pareja y flamante fichaje de la Cultural. Pero ahora será más complicado, puesto que la croata ha fichado por el Brooklyn, equipo de Estados Unidos.

La jugadora y modelo también ha confesado en alguna ocasión que, «a veces, simplemente, odio el fútbol», pero sigue siendo una pasión que comparte con el nuevo defensa central de la Cultural.

