leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Maria Markovic junto a su pareja y nuevo jugador de la Cultural, Tomás Ribeiro.

La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León

Ana Maria Markovic obtuvo este reconocimiento en 2023 y, aunque actualmente juega en Portugal, es probable que sea vista con asiduidad por León

D. G.

D. G.

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:21

Son casi tres millones de seguidores en Instagram y la mitad, 1,5 millones en Instagram. Ella es Ana María Markovic, futbolista croata y la jugadora «más guapa del mundo» en 2023.

Es probable que en los próximos meses, los leoneses puedan verla caminar por las calles de la capital leonesa o disfrutar de un café en cualquier enclave de la capital leonesa. Y es que Markovic, que juega en Portugal, en el Braga, es la pareja del último fichaje de la Cultural.

Tomás Ribeiro, central portugués que llegó a la Cultural este pasado sábado, mantiene una relación sentimental con Markovic. Ambos han tratado de compaginar su relación personal con su carrera deportiva buscando destinos y clubes relativamente cercano.

Markovic ha jugado en la liga suiza y en Portugal, por lo que ha estado siempre cerca de su pareja y flamante fichaje de la Cultural. Pero ahora será más complicado, puesto que la croata ha fichado por el Brooklyn, equipo de Estados Unidos.

La jugadora y modelo también ha confesado en alguna ocasión que, «a veces, simplemente, odio el fútbol», pero sigue siendo una pasión que comparte con el nuevo defensa central de la Cultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro de León quedará restringido al tráfico y el bus será gratuito
  2. 2 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina
  3. 3 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital
  4. 4 El verano dispara la venta de vivienda en los pueblos de León con un precio medio de 60.000 euros
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Anuncio estrella en el Monoloco: Abraham Mateo actuará en León
  7. 7 Detenido el presunto pirómano de San Juan de Paluezas
  8. 8 Vuelve la Guía del Fútbol de leonoticias
  9. 9 Retiran los semáforos de un cruce peligroso en una carretera nacional leonesa
  10. 10 Quiñones niega sus ausencias y asegura haber estado centrado en gestiones que «no se ven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León

La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León