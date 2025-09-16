La localidad de León que abre su piscina cubierta para el otoño-invierno Se trata de una de las instalaciones más demandadas por los vecinos y fundamentan en el ámbito deportivo y sanitario

Leonoticias León Martes, 16 de septiembre 2025, 09:39

El Ayuntamiento de La Bañeza informa de la apertura de la piscina cubierta municipal, una vez finalizada la temporada de verano y tras el cierre de las instalaciones al aire libre.

Esta infraestructura, una de las más demandadas por la ciudadanía durante los meses de otoño e invierno, cuenta cada año con un elevado número de usuarios y constituye un recurso esencial tanto en el ámbito deportivo, como en el ocio y la salud.

La piscina cubierta abrirá al público en los siguientes horarios: los lunes de 11 a 22:30 horas; de martes a viernes de 9 a 22:30 horas; y sábados y domingo de 9:30 a 14.30 horas.

Además de su uso recreativo y de bienestar, la instalación es también un espacio clave para la práctica deportiva. En ella desarrolla su actividad la Escuela del CD SOS La Bañeza, uno de los equipos más destacados de la disciplina, cuyos deportistas han alcanzado recientemente importantes logros, como la consecución de títulos de campeones de Europa en el Campeonato Europeo celebrado en Polonia.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la piscina en esta nueva temporada, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas labores de mantenimiento, a las que se ha sumado la incorporación de nuevas corcheras que permitirán delimitar las calles de nado, mejorando así la práctica deportiva y el uso general de la instalación.

