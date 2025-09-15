leonoticias - Noticias de León y provincia

Retiran los semáforos de un cruce peligroso en una carretera nacional leonesa

El cruce semafórico, en funcionamiento desde hace décadas, presentaba un estado de conservación muy deficiente

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:09

El Ayuntamiento de Astorga ha retirado los semáforos situados en el número 258 de la carretera N-VI, un punto conflictivo cuyo deterioro y antigüedad suponían un riesgo para la seguridad vial.

La actuación, permitirá remodelar la zona por parte de la Brigada de Obras y mejorar la fluidez del tráfico.

El cruce semafórico, en funcionamiento desde hace décadas, presentaba un estado de conservación muy deficiente y una configuración técnica ya obsoleta.

Según la Jefatura de la Policía Local, este mal estado no solo dificultaba la regulación eficaz del tráfico, sino que también podía generar situaciones de peligro tanto para conductores como para peatones.

Con la eliminación de este sistema, se busca reorganizar la circulación en el tramo afectado, reduciendo el riesgo de accidentes y optimizando el espacio viario.

La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de modernización de infraestructuras y mejora de la seguridad en la red viaria urbana.

