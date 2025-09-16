Una pediatra de León, nominada a los Doctoralia Awards que reconocen a los mejores profesionales Más de 700 profesionales de distintas especialidades de toda España optan a estos prestigiosos reconocimientos

Una pediatra de la provincia de León se cuela en la lista de nominados a lograr un Doctoralia Award, uno de los promios más prestigiosos que reconocen la labor de los profesionales de distintas especialidades.

En la edición número 12 de estos galardones, son siete los profesionales de Castilla y León que engrosan una lista con más de 700 en toda España, y dos clínicas de Burgos (1), León (1), Salamanca (1), Segovia (3) y Valladolid (3)

En total, los Doctoralia Awards 2025 cuentan con más de 700 nominaciones en toda España, incluyendo 617 profesionales individuales, y 90 clínicas, seleccionadas en base a las valoraciones y trayectoria en la plataforma. Este año, además, se han añadido cinco nuevas categorías: Cirugía especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología clínica, ampliando así el alcance y la representatividad de la convocatoria.

Además, por segundo año consecutivo, los premios cuentan con la categoría Influmédicos en la que se han inscrito más de 150 profesionales de la salud. Entre todas las personas que han enviado su candidatura, se han seleccionado a 15 nominados y nominadas que compiten por el reconocimiento a la mejor labor de divulgación sanitaria en el entorno digital.

Durante las próximas semanas se abrirá el proceso de votación y, finalmente, el próximo 7 de noviembre se darán a conocer los y las ganadoras en una gala que tendrá lugar en Barcelona.

Leticia Fernández Pérez, la pediatra leonesa nominada

La representante de la provincia de León en estos premios es la pediatra Leticia Fernández Pérez. Estudió Medicina en la Universidad de Valladolid y posteriormente se formó como Pediatra en el Hospital de León, aunque su verdadera pasión siempre fue la Atención Primaria.

Según su perfil en Doctoralia, ve «muy importante que cada familia tenga una pediatra de referencia en la que confíe y que le pueda preguntar cada duda que le surja. Me gusta la cercanía que se crea con los niños y sus familias».​

Tras la maternidad se especializó en la lactancia materna acreditándose como IBCLC (Consultora Certificada en Lactancia Materna) con el objetivo de acompañar, entener y apoyar a las madres en este proceso. En su labor asistencial ha participado como ponente en cursos y talleres de lactancia materna para profesionales y familias.