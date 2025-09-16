leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del bólido captada en Valencia. RedSPMN

Un nuevo bólido «impresionante» se deja ver en el cielo de León

El avistamiento se produjo en la noche del domingo, 14 de septiembre, con «un buen cielo» que dejó ver una estela «perfecta»

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:22

La Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos tenía constancia de la entrada en la atmósfera de una delta aurígida que surcaba la constelación del Dragón. Fue captada en Valencia, con una estela persistente y verdosa producida por la recombinación de ozono y oxígeno sobre iones metálicos. Esta misma entrada, al coincidir prácticamente en hora, fue el avistamiento que José Luis Diéguez vio en Puente Villarente.

Este asturiano, afincado en este pueblo leonés, es un apasionado de este tipo de episodios y tras muchas semanas sin actividad espacial y el cielo cargo de nubes, la noche de este domingo 14 de septiembre le permitió volver a identificar un meteoro.

Fue «impresionante», afirma. Ocurría sobre las 22 horas, cuando se encontraba en el jardín trasero mirando hacia el norte. «El cielo estaba despejado y lo vi perfectamente».

No es el primer fenómeno que detecta en las últimas fechas. A finales de julio hizo lo propio con una importante entrada de materia durante varios días.

El bólido llevaba dirección noreste, según afirma, y salió «muy horizontal, debajo de la constelación de Casiopea», yéndose a desintegrar por debajo de la Osa Mayor.

Un bólido brillante

El avistamiento fue de un objeto con cabeza «muy brillante» y un rastro de cola incandescente «de color naranja y muy larga», dejando una huella brillante. «Quizá este fuera más estrecho que el de julio, pero de visión más larga».

Reconoce que hacía tiempo que no veía nada «que mereciera la pena», incluido el «fiasco» del eclipse lunar del pasado 7 de septiembre que casi no se pudo ver.

En esta ocasión, el cielo estaba «bien» y pudo ver el meteorito.

