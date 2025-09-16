La cara y cruz de la peatonalización de la calle Fuero: «No estoy contenta con el Ayuntamiento» Algunos hosteleros se quejan por el «reparto de las terrazas» y hay comercios que ya se plantean abandonar la calle al perder ventas porque «ya no se puede aparcar aquí»

La pequeña barra en el exterior de un bar que denuncian que tienen que retirar.

León Martes, 16 de septiembre 2025

«¿Estoy contenta?. Sí», se responde a si misma Cristina Hurtado sobre el nuevo aspecto de la calle Fuero en León. Pero en un segundo, de El Puntazo apostilla que «lo que no estoy contenta con el Ayuntamiento y con la gestión que lleva sobre las terrazas. Es muy injusto que yo tenga diez mesas mientras otros tienen cincuenta».

La respuesta de Cristina es una de las más contundentes sobre la peatonalización de esta vía del centro de la capital leonesa: «Evidentemente a mí me parece que ha quedado preciosa esta zona, pero que ahora vengan y me obliguen a quitar la barra y las sillas de la fachada cuando es una calle peatonal, y que la gente que ellos quieren tengan más mesas, me parece injusto».

«Es una de las mejores zonas de León para tomar algo»

Salvo por esta situación en la que se resignan «que sea así», desde El Puntazo valoran de forma muy favorable el cambio: «Ahora mismo esta es una de las mejores de León, porque esto está petado de lunes a domingo. Esta mucho más abierto, es más tranquilo para los niños, para la gente, da mucha paz y está funcionando muy bien».

Diferencia total en Noviarte, donde aplauden el cambio también porque esa vida extra aseguran que les aporta «muchas más personas mirando el escaparate y entrando».

La terraza de El Puntazo junto a otras cercanas ya en la plaza de la Pícara Justina; varias mesas en la puerta del Bar Seaki; y el escaparate de Marina Fuertes Bebés en la calle Fuera. A.P.C.

A pocos metros, Maite, de Marina Fuertes Bebés, dice que ya están pensando «en trasladarse» a otro local que tienen disponible cerca de la plaza de toros de León: «Aquí se venden cosas voluminosas y los clientes echan de menos poder tener aquí el coche aparcado. El otro día una pareja dejó el coche aparcado en Papalaguinda, él fue por el coche y vino mientras la madre estaba con los bebés. Llegó y ya cargaron, porque carga y descarga se permite, pero claro..., en un centro comercial, vas, metes el coche y allí haces de todo».

Sobre una mayor afluencia al estar peatonalizada la calle, Maite cree que no le afecta de ninguna manera porque «el que va a comprar no es alguien que viene por aquí a pasear».

«Hay menos sitio para aparcar»

En el Bar Seaki no han notado ni más ni menos afluencia. Miguel comenta que ahora es «un telar porque ahora hay menos sitios para aparcar» y también lanza una queja porque «vino la policía y no nos dejó poner mesas bajas ahí porque había que solicitarlas», cosa que aseguran ya han hecho.

«Viene siendo lo mismo pero peatonal» comenta Miguel: «Pero bueno, guay, queda más bonita y para los camiones y furgonetas de reparto, la zona de carga y descarga, les viene genial para poder aparcar todas las mañanas».

Luces y sombras de una reforma bien acogida desde el punto de vista estético y de una mayor tranquilidad pero con quejas respecto al aprovechamiento hostelero y comercial.