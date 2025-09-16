Las obras del puente de los Leones obligan a reorganizar el tráfico a Policía La reducción de carriles corta el acceso desde avenida de Palencia de forma temporal y lleva a cerrar la salida por paseo de Salamanca

El verano avanza a ritmo de obra en el entorno del puente de los Leones. Esta principal vía de comunicación de la ciudad sigue recibiendo a operarios y maquinaria para dotar de una nueva intersección a la confluencia de las avenidas Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera y el paseo de Salamanca.

Durante la mañana de este martes, 16 de septiembre, los trabajos han ampliado su zona de actuación y ha sido necesaria la intervención de la Policía Local de León para reorganizar el denso tráfico de esta jornada laborable.

Especialmente complicada han sido las primeras horas. Los conductores han encontrado restricciones para acceder a la avenida Palencia desde la rotonda del Santo Cristo del Perdón -Palacio de Exposiciones-. Un agente y una valla imposibilitaba seguir esta vía. La única opción para entrar en el vial era que se fuera a acudir a la estación de trenes.

De esta forma se ha tratado de descongestionar el cruce donde pronto se levantará una glorieta. Ahí, los problemas estaban en la salida desde el paseo de Salamanca, que quedaba reducida a un único carril, y tampoco se permitía el acceso a esta calle para aquellos que llegaban desde el puente de los Leones.

A estas incidencias se sumaba la reducción de un carril en el propio puente, en la conexión con Guzmán el Bueno, donde se estaba ampliando la isleta donde se ubica el termómetro en el acceso a la glorieta.

Todavía quedan semanas de trabajo en la zona, donde la silueta de la nueva intersección todavía no es visible. Será ese trabajo el más delicado, pero con el objetivo final de facilitar la vida a los conductores y mejorar el tráfico en un entorno congestionado.

