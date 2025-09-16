Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo El secretario autonómico del PP asegura que el partido inicia el curso político con una intensa actividad para rendir cuentas de la gestión

Leonoticias León Martes, 16 de septiembre 2025, 18:45 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

El secretario autonómico del Partido Popular (PP) en Castilla y León, Francisco Vázquez, anunció hoy en Palencia que las elecciones autonómicas en la Comunidad se celebrarán el 15 de marzo del próximo año, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las generales, porque en ese caso ambas citas se harían coincidir.

En una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, Francisco Vázquez avanzó la fecha de los próximos comicios y argumentó que el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que agotará la legislatura, lo que determina que como máximo, de acuerdo a la normativa, puedan celebrarse el domingo 15 de marzo.

Al respecto, el 'número dos' del PP en la Comunidad indicó que Fernández Mañueco también ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarían junto a las generales, si Sánchez adelanta las generales para evitar que haya dos elecciones en dos o tres meses.

Asimismo, Francisco Vázquez destacó que el Partido Popular ya inició el curso político con una intensa actividad organizativa, tras la reestructuración del partido a nivel nacional y autonómico en los congresos de julio.

En este contexto, el PP se prepara para rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno autonómico, especialmente en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, economía e industria, ya los 'populares' presumen de gestionar en Castilla y León los mejores resultados de España y la fiscalidad más baja.

El secretario autonómico también anunció que el PP llevará a cabo reuniones intermunicipales y sectoriales en Palencia y otras provincias para acercar su balance de gestión a los ciudadanos y prepararse para los comicios.

Vázquez aprovechó para agradecer a la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén, su invitación y reafirmó el compromiso del PP con los castellanos y leoneses, minimizando la influencia de los localismos en la política autonómica y local.

Vox pide que sea Mañueco quien lo anuncie

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, expresó su sorpresa por las palabras del secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, quien este martes en Palencia aseguró que las elecciones autonómicas se celebrarán el 15 de marzo del próximo año. Insistió en que no entiende que no comunique la fecha el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el portavoz del Ejecutivo en su caso.

«Este gobierno es un absoluto desastre. »Alfonso Fernández Mañueco es un absoluto desastre«, dijo David Hierro en una declaración facilitada por su partido, ya que consideró que «no puede ser» que no sea el presidente de la Junta el que comunique la fecha de las próximas elecciones autonómicas.

«Es igual que lo que hace el PSOE, confunde el gobierno con el partido», denunció David Hierro. «Estamos hablando absolutamente de lo mismo. Partido Popular y PSOE actúan igual porque son lo mismo», concluyó el portavoz parlamentario de Vox.