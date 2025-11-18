Las noticias imprescindibles de este martes 18 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Sociedad La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»

León es una ciudad con una fuerta carga identitaria en todos los sentidos. Esto, evidentemente, se traslada a los diferentes sectores y, en el campo de la medicina, no iba a ser menos. Cada año, cientos de jóvenes médicos encaran uno de los retos más importantes de su carrera: el examen MIR. Un momento trascendental que marca no solo su especialidad, sino también su futuro y que, en muchos casos, da paso a la fundamental decisión de elegir dónde desarrollar los primeros pasos de su profesión.

2 Sucesos Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»

Si hay un orgullo para el pueblo de Villafer, en el término municipal de Villaquejida, ese es el de su puente. La estructura industrial, calificada como «joya arquitectónica» por su originalidad, es todo un referente entre los vecinos de la localidad.

3 Sociedad Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto

En la lucha contra el amianto la Diputación de León ha dado un paso más con la aprobación de una subvención, por un total de 832.000 euros, destinada a que los pequeños ayuntamientos de la provincia puedan elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto.

4 Proyectos en León Policías nacionales evitan en el último momento que un hombre se tire desde un cuarto piso en Astorga

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Astroga logran evitar un suicidio en un momento crítico. Ocurrió la tarde del lunes 17 de noviembre, cuando varios agentes fueron requeridos en una vivienda de la ciudad maragata donde un hombre de 45 años, en evidente estado de alteración, gritaba su intención de arrojarse desde el balcón de un cuarto piso.

5 Sucesos La nieve cubre la cima de Picos de Europa como preludio del gran temporal que activa el aviso naranja

La nieve ya cubre las cimas de los Picos de Europa en la vertiente leonesa y preludia una semana en la que los copos llegarán con fuerza en el que se espera sea el primer gran temporal de nieve en la provincia este otoño.

6 Accidente mortal en la Hullera Vasco Leonesa El pueblo de León que tendrá un gimnasio para el «envejecimiento activo» tras invertir 71.000 euros

La juez absuelve de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones a los 16 acusados por la muerte de cinco mineros en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa. En el proceso también se absuelve a los acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

7 Sucesos Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda

Dos hombres, de 53 y 40 años, han resultado heridos y han sido trasladados al Hospital de León tras una pelea con arma blanca ocurrida en la tarde de este martes, 18 de noviembre.

8 Sucesos Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León

Dos jóvenes de 20 años han resultado heridos en un choque por alcance en la localidad de Santovenia de la Valdoncina. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada a las 18:05 horas, informando de que dos turismos habían colisionado por alcance en la carretera CL-622, a la altura de la rotonda del kilómetro 2.

9 Sociedad El sur de la provincia de León se manifiesta sobre ruedas para que se repare la N-630

El viernes 21 de noviembre se llevará a cabo una manifestación nada convencional que recorrerá buena parte del sur de la provincia de León para reclamar la reparación urgente de la carretera N-630: «Una vía esencial para la comunicación, la seguridad y el desarrollo de los municipios de su entorno», según afirman los convocantes.

