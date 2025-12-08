Estos son los premiados en la Feria de los Productos de León Cerca de 40.000 personas han pasado por el Palacio de Exposiciones de León en una exitosa muestra de la despensa leonesa

Esta tarde se ha llevado a cabo la clausura de la XXXI Feria de los Productos de León, que durante cuatro días ha llenado de la mejor gastronomía la capital leonesa bajo el lema `Sabores de un Reino´. En esta edición han pasado por el Palacio de Exposiciones cerca de 40.000 visitantes.

Durante el acto, el presidente de la institución provincial Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente y responsable de esta área, Roberto Aller, además de otros miembros de la corporación provincial, han sido los responsables de entregar los tradicionales premios de la Feria. En esta edición han sido:

Imagen de Marca- Cuturrús. Productos de Transformación Vinílica S. L.

Mejor queso de la Feria- Queso azul con ajo negro. Vailongo S.L.

Mejor dulce (pasta dura)- Pastas mantequilla. Panadería de Tierra de la Reina S. L.

Mejor producto perecedero de corta duración- Aceite de Carolina Reaper (Riper). Francisco Ricardo Dávila Rodríguez

Mejor producto perecedero de larga duración- Vermut de uva Prieto Picudo. Los Prietos C.B.

Mejor lote de oferta de la Feria- Lote Ganadería Arbás. Rosa Ana Álvarez Rodríguez

Mejor tabla de quesos de la Feria. Premio `Nodicia del Keso´- Aniversario. Gabino Pérez, S.L.

Producto novedad- Dubai chocolate. Hijos de Bernardino Fernández S.L.

Mejor Tapa con mi Producto- Nuestra albóndiga brava. De Omaña al Mundo S.L., La Huerta de Freno C-B.

Mejor Producto Ecológico- Men & Cía Tinto. Jorge Vega García.

Mejor Chorizo con Marca Colectiva- Chorizo Ahumado Agridulce. Margarita González González.

Premio Sabor XXXI edición- Alfajores. Nuestra Señora de Belén.

Una mirada a la Navidad

Para el presidente de la institución provincial, según ha explicado en este acto de clausura, «la renovación de esta confianza nos obliga a ponernos a trabajar desde mañana en la que será la 32 edición de la Feria de los Productos de León, ante la que la Diputación que presido volverá a volcarse para ofrecer a los leoneses y leonesas lo mejor de nuestra tierra». Además, Courel ha afirmado que «siempre es buena ocasión para disfrutar de los Productos de León, pero ahora que tenemos ya ahí las navidades, sigamos consumiendo Productos de León porque así seguiremos haciendo provincia, seguiremos haciendo medio rural, seguiremos haciendo León».

Por su parte, Roberto Aller ha querido dar la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible el éxito de esta XXXI edición, además de hacer hincapié en que «podemos decir, una vez más, que hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos puesto a disposición de los empresarios del sector agroalimentario un gran escaparate en el que mostrar sus productos, elaborados con materia prima leonesa, que ya lleva implícita la calidad de la que hacemos gala, tanto en la provincia como en el resto de la geografía española».