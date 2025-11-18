La nieve cubre la cima de los Picos de Europa leoneses como preludio del gran temporal El manto blanco ya se deja ver en Collado Jermoso a la espera de una copiosa nevada el jueves que ha activado los primeros avisos en la provincia de León

La nieve ya se deja ver en el refugio Collado Jermoso de Picos de Europa.

Ana G. Barriada León Martes, 18 de noviembre 2025, 12:01

La nieve ya cubre las cimas de los Picos de Europa en la vertiente leonesa y preludia una semana en la que los copos llegarán con fuerza en el que se espera sea el primer gran temporal de nieve en la provincia este otoño.

El manto blanco ya se deja ver en uno de los puntos más visitados y fotografiados de la montaña leonesa. La webcam ubicada en el refugio del Collado Jermoso permite apreciar cómo el tiempo puramente invernal comienza a penetrar en la provincia.

Durante la noche una intensa precipitación blanca cuajaba dejando cubierta la zona de nieve. La niebla es la otra protagonista de las imágenes que nos llegan desde el refugio, que desploma las temperaturas en este paraje único en Picos de Europa.

Ampliar Amanecer entre nieve en el Collado Jermoso. Webcam Collado Jermoso

Si bien esta es la primera nevada de la semana, no será la última. A partir de las 18:00 horas del miércoles 19 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica por nevadas intensas que podrían dejar en 24 horas un acumulado de hasta 15 centímetros de espesor.

La masa de aire ártico desploma los termómetros y trae la nieve

El aviso se mantendrá activo hasta el viernes, pero será el jueves cuando se esperan las nevadas más copiosas que cubrirán de blanco la mitad norte de la geografía leonesa. El aviso amarillo se mantendrá activo a partir de los 1.000 metros, aunque no se descarta que nieve en León ciudad y en otros puntos más bajos. Picos de Europa se llevará la mayor parte de estas nevadas. En la vertiente asturiana se ha activado el nivel naranja.

León pasa así de la lluvia y el viento que dejó la borrasca Claudia a un temporal de nieve motivado por la entrada de una masa de aire de origen ártico que desplomará las temperaturas como ya hemos notado este martes y que traerá las primeras nevadas de este mes de noviembre.

Hasta la llegada de estas borrascas el otoño estaba siendo en León más bien seco, y las precipitaciones se han hecho esperar.