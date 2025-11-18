Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto La Diputación provincial destina 400.000 euros a 105 municipios para elaborar un censo que permita avanzar en la identificación y correcta gestión de instalaciones y emplazamientos con este tipo de residuos

En la lucha contra el amianto la Diputación de León ha dado un paso más con la aprobación de una subvención, por un total de 832.000 euros, destinada a que los pequeños ayuntamientos de la provincia puedan elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto.

En total, 105 municipios leoneses solicitaron esta ayuda, que suma un importe global de 398.251 euros, con una cuantía máxima de 4.000 euros por municipio, según establecen las bases.

Estas ayudas, gestionadas por el área de Transición Ecológica dirigida por la diputada Lucía Osorio, buscan financiar parte de los gastos asociados a la elaboración de dicho censo.

Este censo deberá incluir criterios para priorizar la retirada del amianto y un calendario que organice el proceso, ajustándose en todo momento a lo establecido por la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El propósito final es asegurar una correcta identificación de estos materiales y su adecuada gestión posterior.

El censo debe abarcar, con independencia de su titularidad, todas las instalaciones y emplazamientos que sean susceptibles de contener este material, desde edificaciones (viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas, locales de trabajo o cualquier otra construcción) hasta instalaciones industriales y otros tipos de infraestructuras.