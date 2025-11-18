Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo» La estructura metálica lleva años sufriendo «múltiples agresiones» y como solución temporal y reversible se ha optado por unas «muletas» que permitan supurar las heridas

Si hay un orgullo para el pueblo de Villafer, en el término municipal de Villaquejida, ese es el de su puente. La estructura industrial, calificada como «joya arquitectónica» por su originalidad, es todo un referente entre los vecinos de la localidad.

Se trata de un paso sobre el río Esla que comparte un tramo para peatones y otro para vehículos y no ha estado exento de sufrir las heridas del paso del tiempo.

En primavera de 2024, la asociación 'Con V de Villafer' puso en conocimiento de la administración las «múltiples agresiones» que había padecido en búsqueda de una intervención que le devolviese a su aspecto original.

Pues bien, como se suele decir, el remedio ha sido peor que la enfermedad. La actuación ha sido «temporal y reversible», tal y como, afirman, les ha trasladado la Junta de Castilla y León, titular de la vía. Tras las riostras sobreelevadas, ahora han llegado los conocidos popularmente como 'tendederos' de Villafer, a los que se ha sumado una «muleta» que, a juicio de la asociación, ha aumentado «esa aberración estética que ataca la originalidad de esta joya industrial».

Una situación que los vecinos ya habían advertido afirmando que el puente de iba camino de convertirse «en algo parecido al 'Ecce Homo'» de Borja. «Es vergonzoso. No cabe otro calificativo».

Además, subrayan que están pendientes la efectividad estructural de los trabajos, ejecutados desde la administración autonómica, y culpan a la Junta por no haber construido otro puente al norte del actual, que se uniera con una carretera de circunvalación del pueblo y darle así «un merecido descanso» al paso centenario para restaurarlo. Esta fue una solicitud de 'Con V de Villafer', avalada por unas 800 firmas, que se trasladó a institución el pasado mes de abril.