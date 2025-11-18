El sur de la provincia de León se manifiesta sobre ruedas para que se repare la N-630 Varios municipios por los que transcurre esta carretera reclaman una «reparación urgente» de este tramo de carretera nacional

Baches en la N-630 en el tramo situado al sur de la provincia de Léon en una imagen de archivo.

A.P.C. León Martes, 18 de noviembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

El viernes 21 de noviembre se llevará a cabo una manifestación nada convencional que recorrerá buena parte del sur de la provincia de León para reclamar la reparación urgente de la carretera N-630: «Una vía esencial para la comunicación, la seguridad y el desarrollo de los municipios de su entorno», según afirman los convocantes.

La protesta consistirá en una caravana de vehículos procedentes de diversos pueblos de la provincia, que confluirán en la capital para culminar en frente a la subdelegación del Gobierno en León donde se procederá a la lectura de un manifiesto el que se exponen los motivos de esta reivindicación.

Este es el itinerario con los puntos de salida y los horarios previstos:

- Valencia de Don Juan – 11:00 (Castillo)

- Villamañán – 11:15 (Plaza Mayor)

- Ardón – 11:30

- Valdevimbre – 11:35 (motel)

Cembranos – 11:40 (polideportivo)

Onzonilla – 11:45 (antigua farmacia)

Ribaseca – 11:50 (polígono industrial)

León – 12:00 (Lidl Mercaleón); y 12:30 en la plaza de la Inmaculada, lectura del manifiesto frente a la subdelegación del Gobierno.

Ampliar Cartel de la manifestación automovilística del viernes 21 de noviembre en León.

Allí se exigirá el arreglo urgente del tramo afectado de la N-630. En él, las vecinas y vecinos, junto con asociaciones, empresas y entidades locales, expresarán su profunda preocupación por el estado de abandono de esta vía, históricamente fundamental para la comunicación entre los municipios, el acceso a servicios esenciales y el mantenimiento de la actividad económica y social en la zona.

Principales reivindicaciones

El manifiesto denuncia también que el deterioro de la N-630 está provocando graves riesgos para la seguridad vial con baches, firme en mal estado, señalización deficiente y falta de mantenimiento; dificultades diarias en la movilidad de vecinos, trabajadores, transporte escolar y servicios de emergencia; y un impacto negativo sobre el desarrollo rural, agravando la despoblación y dificultando la continuidad de la actividad económica y turística.

Por ello, los convocantes exigen «al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes, concretas y con plazos definidos para la reparación integral de esta carretera, y se solicita que los pueblos de la provincia no sean relegados en materia de inversiones en infraestructuras básicas». El texto también enfatiza «la disposición histórica de los municipios al diálogo y la colaboración institucional, pero recuerda la obligación de defender la seguridad, los derechos y el futuro del medio rural leonés».

Los ayuntamientos convocantes de la manifestación son el de Valencia de Don Juan, Villamañán, Valdevimbre, Ardón, Chozas de Abajo, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina.