Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León Los hechos han tenido lugar a las 18:05 horas de la tarde de este martes, 18 de noviembre

Dos jóvenes de 20 años han resultado heridos en un choque por alcance en la localidad de Santovenia de la Valdoncina. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada a las 18:05 horas, informando de que dos turismos habían colisionado por alcance en la carretera CL-622, a la altura de la rotonda del kilómetro 2.

En uno de los vehículos viajaban dos varones de 20 años, el turismo que recibió el impacto, quienes se encontraban conscientes pero mareados.

Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió asistencia al lugar.