Juan Carlos Álvarez Mezquíriz nación en Crémenes -León- hace 66 años y ha fallecido este sábado 6 de diciembre. Entre las propiedades más conocidas de este discreto empresario está Vega Sicilia, bodegas que una de sus sociedades, El Enebro, controlaba el 99,9 por ciento.

Hijo del también empresario David Álvarez, le fue diagnosticado un cáncer a finales del pasado mes de julio, motivo del fallecimiento de este pasado sábado. El fundador del Grupo Eulen y El Enebro, deja esposa, la médico Concha Fuentes, y cuatro hijos. Su muerte supone una gran pérdida para el mundo empresarial y enológico español. Además Vega Sicilia, El Enebro controla el mismo porcentaje -99,99- de la bodega húngara Tokaj Oremus; y el cien por cien de Bodegas Alión, Pintia y Deiva; la mitad de Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia; además de distintos porcentajes de Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León, Albalia Autor Inversiones, Europvin, Finca El Quexigal y QX Pa1ace2.

Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Álvarez Mezquíriz también formó parte del Grupo Eulen que fundó y del que fue consejero delegado. Fue protagonista de una larga disputa legal por el reparto de las empresas familiares con sus hermanos Emilio, Elvira, María José, Marta y Pablo. Una pelea burocrática que se inicio en 2010 y se resolvió en 2023 mediante un acuerdo que otorgó el control de Eulen a María José, y dejó El Enebro y Vega Sicilia a los demás hermanos, retirando todas las demandas judiciales interpuestas entre todos ellos y aireadas por los medios de comunicación.

Juan Carlos también ha ocupado cargos en los consejos de administración de entidades financieras como Argentaria o BBVA tras la absorción de la primera entidad mencionada -semipública- en el antiguo Banco Bilbao Vizcaya.

Bajo la dirección del empresario leonés, El Enebro ha consolidado su vasto grupo bodeguero, entre otros activos nacionales e internacionales, con 8,63 millones de euros de facturación y un beneficio neto de 34,75 millones de euros según los datos del último ejercicio al que se tiene acceso.

En el mundo empresarial destacan su estilo de liderazgo, discreto y conciliador para mantener la tradición y dotar de modernidad al mismo tiempo a sus bodegas en un sector tan conservador como el del vino.

