Comisaría de Policía Nacional de Astorga.

Policías nacionales evitan en el último momento que un hombre se tire desde un cuarto piso en Astorga

La víctima, un hombre de 45 años de edad, se encontraba en la terraza de su vivienda amenazando con tirarse mientras esgrimía en su mano un cuchillo de grandes dimensiones

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:29

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Astroga logran evitar un suicidio en un momento crítico. Ocurrió la tarde del lunes 17 de noviembre, cuando varios agentes fueron requeridos en una vivienda de la ciudad maragata donde un hombre de 45 años, en evidente estado de alteración, gritaba su intención de arrojarse desde el balcón de un cuarto piso.

A pesar de la negativa inicial, los agentes de Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Astorga, lograron, tras varios minutos dialogando con el hombre a través de la puerta, que finalmente cediera en su intención y abriera el acceso a la vivienda.

Inmediatamente los agentes de la Policía Nacional entraron en el domicilio y procedieron a atender a esta persona que se encontraba aturdida y sufría varias lesiones provocadas por sí mismo. Una vez bajo la supervisión médica del personal sanitario que acudió hasta el domicilio, el varón fue trasladado al centro hospitalario de León para la atención médica especializada necesaria.

