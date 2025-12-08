Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en León Un choque entre dos coches provoca heridas a una mujer de 64 años

Leonoticias León Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:57

El 112 ha recibido un aviso unos minutos antes de la una y media del mediodía de este lunes festivo 8 de diciembre por un accidente de tráfico en León, según los informantes a la altura de una gasolinera en la calle Cruz Roja de León.

Se alerta de que por causa de la colisión entre dos turismos hay una mujer de 64 años que ha resultado herida aunque se encuentra consciente, mareada y se queja de dolor en el cuello.

El aviso se traslada a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la herida y trasladarla a algún centro hospitalario si así fuera necesario. Algo que, a la hora de la publicación de la noticia, se desconoce si ha ocurrido.