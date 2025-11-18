La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»

Borja Pérez Martes, 18 de noviembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

León es una ciudad con una fuerta carga identitaria en todos los sentidos. Esto, evidentemente, se traslada a los diferentes sectores y, en el campo de la medicina, no iba a ser menos. Cada año, cientos de jóvenes médicos encaran uno de los retos más importantes de su carrera: el examen MIR. Un momento trascendental que marca no solo su especialidad, sino también su futuro y que, en muchos casos, da paso a la fundamental decisión de elegir dónde desarrollar los primeros pasos de su profesión.

Algunos abren su mirada para fijarse en las grandes oportunidades, los principales hospitales del país o, incluso, a nivel internacional, en busca de mejores recursos. Sin embargo, hay otros que, movidos por el arraigo y el peso sentimental que mantienen respecto a su tierra, por unos u otros motivos, optan por elegir León como el ligar donde crecer como profesionales.

Los diferentes casos en la profesión

En realidad, hay situaciones de todo tipo dentro del Complejo Asistencial Universitario de León. Hay casos como el de Adán González, neurocirujano, al que el camino se le allanó porque «tenía claro que quería especializarme en neurocirugía» y, en ese año, coincidió que «la única plaza que salió fue en León y eso conllevaba volver a casa, así que lo tuve claro».

Miguel Moreno, por su parte, después de especializarse en medicina de familia y comunitaria, tuvo claro que «me apetecía acabar de formarme y estar en un sitio donde tuviera confianza, que ya supiera cómo funcionaban las cosas y también conocer compañeros». «Se daban todos los alicientes para poder quedarme», explica desde su posición actual de médico adjunto en urgencias.

La situación se repite en el caso de Virginia Jano, hematóloga, que manifestó su idea de volver a casa en todo momento basándose en que «estudié la carrera en Valladolid y quería volver porque aquí están mi familia y mis amigas y me parece un sitio muy bueno donde vivir, lo tenía claro». Por otro lado, además, existen casos como el de Sandra Borrego, de aparato digestivo, que, si bien en un principio «no quería quedarme en León porque al final es una ciudad pequeña y como que llegaba un punto que agobiaba», solo necesitó salir fuera para darse cuenta de que «en León tenía mucha familia, muchos amigos y la ciudad también creció mucho».

Ampliar Héctor Lago, médico de Atención Primaria.

En lo que se refiere a la atención primaria, Héctor Lago, desde el centro de salud de Eras de Renueva, también asume que «quería la atención primaria y quería una ciudad como León o similar a León». «Sí que es verdad que por varios motivos personales me interesaba bastante volver a León por estar cerca de casa y de mi familia y demás. Pero lo que quería era un poco eso, buscar una ciudad del estilo, si no era León, del estilo a León», reconoce.

Un futuro impredecible

En todos los casos consultados, coinciden mayoritariamente en «el buen ambiente de trabajo» que hay en sus diversas especializades, concretando en que «es una labor muy agradecida y completa», como admite Virginia Jano, y que «hay formación en prácticamente todo», como manifiesta Sandra Borrego.

Una vez dados los primeros pasos en la profesión, por su cabeza ronda, inevitablemente, la incógnita del futuro en una profesión en la que es muy difícil presagiar lo que viene, sobre todo en el caso de los más jóvenes.

En este escenario, también hay un nexo común y es su ilusión de quedarse. «A mí en un principio sí me gustaría estar aquí. Es mi ciudad, el sitio donde he crecido y donde está mi familia», admite Sandra. Adán, por su parte, reconoce que «Nunca se sabe donde te irá llevando la vida, aunque mi intención es quedarme aquí a ejercer mi profesión». Virginia, por su parte, con un rostro sonriente que denota su sinceridad, concluye dejando claro que «me encantaría quedarme por el tema personal y por el servicio porque aquí estoy muy contenta, es un servicio muy agradable y muy a gusto donde trabajar y uno donde se siente a gusto pues se quiere quedar».

Por último, Héctor no cierra la puerta a su posible marcha, admitiendo que «la posibilidad obviamente la tengo ahí porque hay sitios con condiciones igual un poquito más favorables y me gustaría ver otros otras formas de trabajo», aunque, en todo caso, reconoce que «me tira mucho el estar aquí en León y tengo intención de quedarme por aquí».