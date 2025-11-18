leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda

Los hechos han tenido lugar a las 15:46 horas de la tarde de este martes 18 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:35

Dos hombres, de 53 y 40 años, han resultado heridos y han sido trasladados al Hospital de León tras una pelea con arma blanca ocurrida en la tarde de este martes, 18 de noviembre.

El incidente tuvo lugar a las 15:46 horas, momento en el que el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada solicitando asistencia para un varón de unos 45 años que presentaba heridas por arma blanca. Según la comunicación recibida, el hombre se encontraba consciente, aunque presentaba varios cortes en un ojo y en el cuello. Además, se indicaba que la otra persona implicada en la agresión también estaba herida, en este caso con contusiones.

La pelea se produjo en el parque de Papalaguinda, en el acceso al Centro de Energías Renovables junto al Puente de los Leones.

El 112 dio aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió al lugar dos ambulancias de soporte vital básico. Ambos heridos fueron atendidos en el punto del suceso y posteriormente trasladados al Hospital de León. Por el momento, se desconoce su estado actual.

