Las noticias imprescindibles de este viernes 17 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Viernes, 17 de octubre 2025, 19:55 Comenta Compartir

1 León ya tiene fecha para multarte por entrar en Zona de Bajas Emisiones

La normativa abarca dos zonas: una de prioridad peatonal y accesos restringidos y otra que afecta al ensanche y que se activará en episodios de contaminación.

2 «Fue un palo no contar para el Deportivo, pero tenía claro que quería volver a la Cultural»

Luis Chacón confiesacómo ha sido su verano, su adaptación a la categoría y recuerda el gol ante el Andorra que dio el ascenso a los leoneses: «Tengo un sexto sentido o algo y sabía que ese gol lo iba a marcar yo».

3 La tapa de paella que lleva más de 35 años triunfando en el corazón de León

El Camarote Madrid es famoso por su arroz, su salmorejo y sus patatas fritas caseras.

4 Las diferencias entre barrios en León: el centro dobla en renta media a Armunia

La Agencia Tributaria publica los datos de renta por barrios y zonas en León ciudad, donde destaca la alta renta de barrios céntricos de El Ensanche o Eras de Renueva y otros con rentas más humildes en las zonas de las afueras.

5 Detenido el autor del doble apuñalamiento en una reyerta en La Pola de Gordón

Contaba con numerosos antecedentes policiales y ahora pesan sobre el dos posibles delitos de tentativa de homicidio.

6 Riello despide a Tito, el hostelero y taxista que marcó la vida de toda Omaña

A los 93 años, deja un vacío inmenso en Riello, donde fue mucho más que un vecino: hostelero, taxista, cocinero, contador de historias y alma social de una comarca que hoy llora su marcha.

7 Primeros cortes en La Granja para la obra del soterramiento que cambiará la Ronda Este de León

Tras varios meses de acondicionamiento previo a la ejecución, los operarios ya han comenzado las labores que permitirán transformar una de las zonas más transitadas de la ciudad en un plazo de tres años.

8 Ratas, basura y mucho ruido: los vecinos del Húmedo logran el amparo del Común

El procurador reprende por la «falta de colaboración» a la institución municipal y pide empatía con los residentes del casco histórico en días de fiesta.

9 Las luces de Navidad ya han llegado a los barrios de León

Varias calles de la capital ya ven cómo la decoración navideña empiezan a instalarse.

10 Una pelea multitudinaria en León deja un herido trasladado y termina con intervención policial

Más de quince personas participaron en una agresión en la calle Juan II la noche del domingo.

Temas

Las noticias imprescindibles del día