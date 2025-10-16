Una pelea multitudinaria en León deja un herido trasladado y termina con intervención policial Más de quince personas participaron en una agresión en la calle Juan II la noche del domingo

Lucía Gutiérrez León Jueves, 16 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Una pelea multitudinaria ocurrida en el centro de la ciudad de León el pasado domingo 12 de octubre, poco después de las 22:00 horas, ha dejado un balance de varios jóvenes agredidos y uno de ellos trasladado al Hospital de León con heridas leves. El altercado, que tuvo lugar en la calle Juan II, ha generado gran preocupación entre los vecinos y está siendo investigado por la Policía Nacional.

Según ha podido saber este medio, los hechos comenzaron cuando un grupo reducido de jóvenes fue increpado por otro grupo numeroso que se encontraba en la zona. Las burlas e insultos iniciales derivaron rápidamente en un enfrentamiento físico.

Los agresores rodearon al grupo minoritario y comenzaron a golpearlo de forma violenta, provocando una escena de caos en la vía pública. Testigos aseguran que en cuestión de minutos más de quince personas se vieron implicadas en la pelea, que requirió la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad.

Denuncia por agresión

Tras los hechos, las víctimas presentaron denuncia por agresión ante las autoridades, quienes ya han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Fuentes cercanas al caso han indicado que varios de los implicados podrían pertenecer a un grupo ultra.

El joven que fue trasladado al hospital leve se encuentra fuera de peligro y se recupera favorablemente, mientras la Policía trabaja en la identificación de todos los participantes y en determinar el origen del conflicto.