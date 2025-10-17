Primeros cortes en La Granja para la obra del soterramiento que cambiará la Ronda Este de León Tras varios meses de acondicionamiento previo a la ejecución, los operarios ya han comenzado las labores que permitirán transformar una de las zonas más transitadas de la ciudad en un plazo de tres años

Borja Pérez León Viernes, 17 de octubre 2025, 11:51

Las obras para eliminar el cruce de La Granja y desarrollar un paso inferior en la Ronda Este de León han dado un nuevo paso. Después de empezar el pasado mes de julio con los trabajos de acondicionamiento y puesta a punto de la zona, en este mes de octubre se han producido ya los primeros cortes con el cierre del desvío hacia la calle El Vago.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó el pasado mes de febrero de este mismo las obras de la LE-20 por un importe de 23,8 millones de euros y fue un mes más tarde cuando se formalizó el contrato con la empresa Copcisa –protagonista de la construcción de la variante de Pajares-, encargada de la elaboración del paso inferior.

Según ha podido saber este medio, será una obra muy complicada por las diferentes canalizaciones que cruzan la zona, por lo que, aunque el Ministerio de Transportes no ha confirmado directamente que sea el inicio del soterramiento del cruce de la Granja, se están dando ya los primeros pasos para llevar a cabo esta gran obra.

Plazo de tres años

El plazo de ejecución marcado en la obra es de 36 meses, es decir, tres años, lo que supone que la obra estará acabada, si todo se desarrolla según los plazos previstos, a finales del próximo año 2028.

La intención, por la cual se parte de unos plazos de tres años, es de minimizar las afecciones de tráfico en la vía durante la ejecución de la obra, evitando atascos que puedan generar un problema en la zona.

La actuación se llevará a cabo, según apuntan desde Transportes, para «mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la vía y la intersección y, así, mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal» de una vía que vertebra la zona este de la ciudad y da conexión a León y Villaquilambre, por la que circulan más de 34.000 vehículos cada día.

Ampliar Recreación del proyecto del soterramiento en el cruce de La Granja.

La obra consistirá en la transformación de la glorieta actual de La Granja en un enlace con paso inferior que servirá para «canalizar los movimientos a distintos niveles y disminuir las interacciones entre vehículos y peatones, mejorando las condiciones de circulación y fluidez del tráfico y reduciendo las emisiones asociadas a los atascos».

Un proyecto similar al cruce de Villaobispo

Cabe resaltar que, actualmente, esta plataforma cuenta con dos calzadas separadas por una mediana y con una rotonda cerrada de radio interior de 34 metros.

El proyecto contempla una ejecución urbana que adquiere ciertas similitudes respecto al cruce de Villaobispo, con paso inferior de vehículos para la ronda y cruces en la superficie a través de un falso túnel en ese tramo de la ronda.

Casi 24 millones para seguir con la expansión

Se trata de una obra que, según confirmaron desde la subdelegación de Gobierno, cuenta con una factura total de 23,8 millones de euros, repartida entre los diversos años de ejecución de la misma.

Este proyecto se enmarca en el seno de la expansión que atraviesa la ciudad en esta área y que buscará ser aún mayor en un futuro mediante un plan urbanístico y la construcción de varias superficies comerciales que se unan al ya existente centro comercial Reino de León.